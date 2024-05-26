夏季来临前的寒潮：哈萨克斯坦多地降雪降雨

雪花纷飞：阿克莫拉州“入夏失败”

25日，阿克莫拉州迎来了降雪。降雪主要集中在阿克阔勒市、伊雷门套市以及阿斯塔纳市附近的其他一些地区。当地居民纷纷在社交媒体上分享了雪景，显示出对这一反常天气的惊讶和无奈。

暴雨袭城：阿斯塔纳和奇姆肯特街道被淹

与此同时，阿斯塔纳和奇姆肯特两市突遭暴雨袭击。强降雨导致两座城市的街道被淹，部分地区甚至出现了交通瘫痪。紧急情况部表示，奇姆肯特的大暴雨已造成严重破坏，特别是在铁木尔兰大道和阿洪巴巴耶夫大街交叉口附桥下，积水深度达50厘米。

在阿斯塔纳，强降雨也导致部分道路被淹。有视频显示，一些车辆被淹没在齐腰深的水中。据阿斯塔纳市政府消息，暴雨导致市区多条道路被淹，其中受影响最严重的是Mega Silk Way购物中心附近区域和图兰大道。

气象部门提醒：气温将下降

气象部门提醒，未来几天全国各地将迎来冷空气，部分地区气温将下降至零下3摄氏度。具体来看，5月25日西部、西北部和北部地区，5月26日中部地区，5月27日东部和东南部地区，5月26日至27日南部山区气温将出现下降。

这场突如其来的降水和随之而来的寒潮，再次提醒我们，哈萨克斯坦的气候变化多端，居民需时刻做好应对极端天气的准备。

【编译：阿遥】