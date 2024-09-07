曼格斯套州迎来旅游热潮：游客人数较去年大幅增长

今年，曼格斯套州旅游业迎来了大幅增长。据统计，截止目前，曼格斯套州共接待游客214,907人次。其中，外国游客约1.5万人次，国内游客约20万人次。

-旅游业是国家经济发展的主要驱动力之一。今年前两个季度，曼格斯套州共接待国内外游客214,907人次，较去年同期的18万人次有显著增加，显示出该地区在旅游领域的吸引力。-曼格斯套州旅游局代理局长古丽森·扎热耶娃表示。

Фото: Маңғыстау облыстық туризм басқармасы

据扎热耶娃介绍，大多数游客选择在夏季前往里海沿岸的度假村享受休闲时光，而在秋季和冬季，旅游者更青睐探索当地的旅游设施和历史名胜。曼格斯套州目前拥有超过100家酒店，能够满足不同游客的需求，为他们提供优质的住宿体验。

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-目前，已有17家旅行社在曼格斯套州开展业务，设计了234条旅游线路，专注于国内旅游市场的发展。周末定期组织的观光活动，以及一系列的促销和宣传活动，吸引了大量游客的参与，这一工作还在继续。-扎热耶娃还补充道。

Фото: Kazinform

曼格斯套州以其丰富的自然景观和文化遗产著称，未来将进一步提升旅游基础设施，改善游客体验，为国内外游客提供更多精彩的旅游项目。

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Фото: 曼格斯套州旅游局

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【编译：阿遥】