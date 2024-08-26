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    17:56, 26 八月份 2024 | GMT +6

    未来三年哈萨克斯坦计划逐步上调养老金

    Ввести запрет на изъятие пенсионных могут в Казахстане
    Фото: freepik.com

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划在2025至2027年期间逐步上调养老金，相关金额已被纳入国家预算。具体来说，2025年的平均养老金将上调至96 562坚戈，2026年预计增至103 376坚戈，2027年进一步上调至110 185坚戈。

    与此同时，基础养老金也将逐步上调。2025年最低基础养老金为47 700坚戈，预计到2027年将增至55 145坚戈。

    根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，自2023年起养老金的分阶段上调计划已启动，目标是到2027年使最低基础养老金达到最低生活保障标准的70%，而最高基本养老金则达到这一标准的120%。

    为支持这一政策，2025年国家预算为社会保障和社会福利支出预留了6.1万亿坚戈，预计到2027年这一金额将增至7.3万亿坚戈。

    截至2024年5月1日，哈萨克斯坦的联合养老金为89 729坚戈，基础养老金为42 670坚戈。

    此外，截至2024年7月1日，哈萨克斯坦统一养老储蓄基金的养老金储备已累计至约20万亿坚戈，自年初以来增长超过2.1万亿坚戈，增幅达11.8%。

    【编译：达娜】

    标签:
    社会保障 社会 养老金
    Дана Нұрбақыт
    编译
    Дана Нұрбақыт
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