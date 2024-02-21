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16:42, 21 二月 2024 | GMT +6
未来三天多数地区保持寒冷天气
Фото: pixabay.com
（
哈萨克国际通讯社讯
）国家气象总局发布未来三天天气预报。
消息称，2月22日至24日三天，多数地区将持续保持寒冷天气。
只有南部、中部和东部地区受到南部气旋影响，以来降雨和降雪，以及强风天气。
标签:
哈萨克斯坦
天气
编译
Айбота Айдын
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