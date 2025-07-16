阿斯塔纳未来十年发展规划：公共交通、绿化与城市美化

据阿斯塔纳市政府官方网站消息，会议总结了首都的社会经济发展成果，并明确了至2035年的主要发展方向。本次活动是在国家元首的指示下以及“清洁哈萨克斯坦”大型环保倡议框架内组织的。

市长杰恩斯·哈斯姆别克表示，阿斯塔纳人口已达150万，并以每年约7%的速度增长。为此，市政府通过了新的城市总体规划，预计到2035年，人口将增至230万至250万。此外，会议还讨论了老旧住宅更新计划，至2030年，206栋危旧住宅的居民将搬迁至新居。城市建设政策将优先发展社会基础设施、城市美化以及绿色空间的创建。

卡西姆别克强调，所有工作都以“以人为本的城市”原则为基础，重点提升居民生活质量，打造便捷舒适的生活环境。工程基础设施需提前规划，确保发展速度领先于居民需求。

公共交通系统的完善是阿斯塔纳发展的重点方向之一。计划将公共交通使用率从目前的41%提升至71%，为此将更新公交车队、建设新的立交桥，并继续推进轻轨（LRT）项目。首条轻轨线路预计于今年9月进入试运行阶段。

生态保护与绿化工作同样备受重视。过去三年，阿斯塔纳种植了超过250万棵树木，制定了绿化规范，并引入树木数字化管理系统。城市正在积极推进公共空间和街道美化、河岸整治等项目。小塔尔德湖区域正在建设生态公园，同时启动了“绿色线”步行道和Damu公园项目。

此外，阿斯塔纳还在大力发展创意产业和活动旅游。城市频繁举办国际文化与体育活动，今年还将迎来世界级明星的演出。

研讨会最后，市长表示，阿斯塔纳的未来发展有赖于城市各项服务的协调运作以及国际先进经验的引入。

【编译：木合塔尔·木拉提】