欧冠联赛：阿拉木图“海拉特”队今晚迎来正赛首秀

比赛将于阿斯塔纳时间9月19日凌晨0:00开球，Qazsport电视频道将进行现场直播。比赛地点是葡萄牙首都里斯本的若泽·阿尔瓦拉德球场。

本场比赛的主裁判是波兰人达米安·西尔韦斯特拉克，助理裁判分别是帕维尔·索科尔尼茨基和亚当·卡拉塞维奇，第四官员则是马尔钦·科哈内克，他们均来自波兰。

值得一提的是，葡萄牙体育队曾在2018年欧洲联赛1/16决赛中对阵过哈萨克斯坦“阿斯塔纳”俱乐部。当时，首回合葡萄牙体育以3:1获胜，次回合双方以3:3战平。

在本赛季欧冠正赛中，“海拉特”队将分别迎战皇家马德里（西班牙）、国际米兰（意大利）、阿森纳（英格兰）、布鲁日（比利时）、葡萄牙体育（亦称里斯本竞技，葡萄牙）、奥林匹亚科斯（希腊）、帕福斯（塞浦路斯）以及哥本哈根（丹麦）。

哈萨克斯坦球队将在正赛阶段共进行8场比赛，其中4场为主场，4场为客场。

本届欧冠正赛共有36支球队参赛。第一轮比赛已于9月16日开打，第八轮将于2026年1月28日结束。淘汰赛赛程如下：附加赛2月16日至18日，1/8决赛3月10日至11日，1/4决赛4月7日至8日，半决赛4月28日至29日，决赛定于5月30日举行。

据此前报道，8月26日晚在阿拉木图举行的欧冠附加赛次回合比赛中，阿拉木图海拉特足球俱乐部通过点球大战击败苏格兰凯尔特人，历史上首次晋级欧冠正赛。

【编译：阿遥】