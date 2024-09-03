气候变化给非洲带来沉重负担 投资气象服务和预警势在必行

这份报告是由气象组织、联合国非洲经济委员会、非洲联盟委员会和非洲部长级气象会议于科特迪瓦阿比让举行的第12届气候变化促进非洲发展会议上共同发布的。报告重点关注2023年的气候变化指标和影响，为推动行动和支持决策提供了观测依据。

报告指出，2023年，非洲大陆经历了致命的热浪、暴雨、洪水、热带气旋和长期干旱，造成重大人员伤亡，并给社区带来了破坏性影响和严重的经济损失。在撒哈拉以南非洲，未来十年的适应成本估计为每年300亿至500亿美元，占该地区国内生产总值的2%至3%。

报告呼吁非洲国家优先增加对国家气象水文部门的投资，并加快实施“全民预警”倡议，以挽救生命和生计。报告称，这将有助于减轻风险，建设适应能力，提高地方、国家和区域各级的复原力，并为可持续发展战略提供指导。

气温升幅高于全球平均水平

在非洲，2023年排在了124年记录中最温暖的三年之列。平均气温比1991-2020年平均气温高出0.61℃，比1961-1990年长期基线高1.23℃。

这一年，非洲西北部地区气温异常高企。包括马里、摩洛哥、坦桑尼亚和乌干达在内的一些国家报告了有记录以来最热的一年。7月和8月的极端热浪影响了非洲北部。突尼斯首都突尼斯市的最高温度达到了49.0℃，摩洛哥阿加迪尔的最高温度达到了50.4℃。

与此同时，非洲大陆的升温速度略快于全球平均水平，1991至2023年间约为每十年升温0.3℃。其中，北非的升温速度最快，每十年升温约0.4℃。

非洲周围海平面上升的速度接近或略高于全球每年3.4毫米的平均速度。红海的海平面上升速度最快，达到每年4.1毫米。

多年干旱仍在持续 极端洪水造成严重损失

过去一年，在非洲之角、非洲南部和西北部的许多国家继续遭受连年干旱的同时，另外一些国家经历了极端降水事件，导致洪水泛滥，造成重大人员伤亡和财产损失。

报告显示，2023年，摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、尼日利亚、喀麦隆、埃塞俄比亚、马达加斯加、安哥拉、赞比亚、津巴布韦和刚果民主共和国的部分地区遭遇了严重干旱。赞比亚面临过去40年来最严重的干旱，10个省中有8个受到影响，约600万人受灾。

利比亚至少有4700人确认死于9月地中海飓风“丹尼尔风暴”带来的洪水，目前仍有8000人失踪。肯尼亚、索马里和埃塞俄比亚部分地区经历了大范围的严重洪水，4月至6月雨季期间有350多人死亡，240万人流离失所。

破纪录的热带气旋“弗雷迪”在最后登陆时，在莫桑比克和马拉维降下了特大暴雨，造成了大范围的洪水。马拉维受灾尤其严重，据报至少有679人死亡。莫桑比克报告另有165人死亡。

对粮食安全造成影响

报告指出，包括洪水和干旱在内的极端气候对非洲粮食安全产生了重大影响。

2023年北非的谷物产量比五年平均水平低约10%，估计为3300万吨，与前一年已经遭受旱灾的收成相似。其中，突尼斯受灾最为严重。

在该次区域的北部地区，包括苏丹、南苏丹、乌干达卡拉莫贾地区、厄立特里亚、埃塞俄比亚以及肯尼亚中部和西部，降雨不稳定和普遍的不安全局势使谷物产量低于平均水平。在苏丹，季节性降雨量低于平均水平，且在时间上不稳定，干旱期延长。与2022年相比，高粱和小米的产量预计将分别减少约25%和50%。

投资于气象服务和预警系统

报告指出，非洲要实现具有气候复原力的发展，需要对水文气象基础设施和预警系统进行投资，为不断升级的高影响危险事件做好准备。

气象组织呼吁对非洲国家气象水文部门进行投资，以加强数据收集和提高预报能力，从而增强这些机构发布极端事件预警和咨询的能力。尤其需要对尖端技术和系统进行投资，以提高天气、气候和水文预报的准确性和提前时间。

1970年至2021年间，与天气、气候和水有关的死亡人数中，非洲占35%。然而，非洲人口只有40%可以获得预警系统服务，这是世界上覆盖率最低的地区。去年9月启动的“非洲全民预警行动计划”旨在改变这种状况。

这项雄心勃勃的行动计划的主要目标是确保非洲社会各阶层，特别是最脆弱群体，能及时、准确地获得有关自然灾害和即将发生灾害的信息。该行动计划响应了联合国秘书长古特雷斯的号召，即“到2027年全世界每个人都必须受到预警系统的保护”。一些非洲国家已被确定为该全球倡议的优先行动国。