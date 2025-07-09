来哈中企70%集中在阿拉木图

他指出，阿拉木图贡献了哈萨克斯坦国内生产总值的21%以上和国家预算的26%。自2019年以来，该市经济规模增长75%，达到620亿美元。去年，阿拉木图吸引了超过80亿美元的外国投资。

斯马古洛夫表示：- 在这种背景下，我们的城市已做好准备成为中国投资者的主要投资渠道。两国领导之间的良好关系以及市政府的全方位支持为长期合作奠定了坚实基础。目前，在哈注册的中国企业约70%在阿拉木图开展业务。城市贸易的三分之一与中国的合作相关，贸易额已超过80亿美元。我们看到在各领域扩大合作的巨大潜力。

据副市长介绍，阿拉木图正在建设一家生产Chery、BYD和Haval等品牌汽车的多品牌工厂，预计2026年完工。

作为哈萨克斯坦的旅游之都，阿拉木图也在快速发展，2025年预计吸引超过75万名外国游客。为发展山地旅游集群，50多家新酒店正在建设，其中包括五星级酒店。副市长呼吁中国投资者参与这些项目。

斯马古洛夫还特别提到物流、数字化和金融科技领域的投资机会。

【编译：木合塔尔·木拉提】