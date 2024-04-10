来自吉尔吉斯的人道援助运抵西哈州

来自吉尔吉斯的80吨人道主义援助物资，4月10日运抵西哈州首府乌拉尔市。

西哈州副州长巴赫特詹·纳热穆别托夫及一众西哈州民众代表在乌拉尔市的广场上迎接车队的抵达，并对携带物资跨越3000公里的吉尔吉斯同胞们致以感谢。

巴赫特詹·纳热穆别托夫在欢迎仪式上致辞时说：

- 我们的吉尔吉斯同胞们，在哈萨克斯坦遭遇自然灾害的时刻，展现出了兄弟之国的情谊，及时的伸出了援助之手。兄弟之国总计给哈萨克斯坦援助了300吨的救援物资，其中一部分今天抵达了我们西哈州。在此我们向运送物资的吉尔吉斯紧急情况部代表们致以最诚挚的感谢。哈萨克和吉尔吉斯是兄弟同胞民族，有着共同的语言、文化和信仰。愿我们的这种同胞之情永恒不灭！

Фото: Замир Ғабдрахманов

仪式上，副州长向带领吉尔吉斯援助物资运输车队长度跋涉而来的吉尔吉斯紧急情况部代表扎米尔别克·纳尔查耶夫赠送了一柄刻有“西哈州人民向吉尔吉斯人民致以千次感谢”字样的冬不拉琴。

据悉，此次运送80吨物资抵达乌拉尔市的吉尔吉斯车队成员共有28人，其中18人为卡车司机，8人为政府职员。

- 根据我国总统的指示从吉尔吉斯运至哈萨克斯坦的总计300吨救援物资，被分配给了四个地区。我们为乌拉尔市带来了其中的80吨。这些物资包括食品、床褥、帐篷等灾区急需的生活物品。- 扎米尔别克·纳尔查耶夫说。

Фото: Замир Ғабдрахманов

哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员阿布扎勒·库斯潘也出席了当天的欢迎仪式。

Фото: Замир Ғабдрахманов

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【编译：木合塔尔·木拉提】