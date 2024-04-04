讨论了20年的中吉乌铁路项目初步确定总投资将为80亿美元

据24kg报道，在日前召开的农工论坛期间，吉尔吉斯政府总理阿克尔别克·扎帕罗夫表示，连接吉尔吉斯、中国和乌兹别克斯坦的铁路项目的启动筹备工作目前已经结束，所有手续均已完成，预计今年开工建设。目前该项目的可行性研究报告正在准备中。

吉政府总理称，根据初步的方案预计，中吉乌铁路建设所需的投资总额将为80亿美元。

中吉乌铁路建设项目的三方合作协议于2022年9月在撒马尔罕签署，而在2023年，中国专家组完成了对该项目铁路线建设方案的路线考察和确认工作。

中吉乌铁路项目的历史

旨在通过吉尔吉斯境内将中国和乌兹别克斯坦连接在一起，并继续延申，实现对土库曼斯坦、伊朗和土耳其的链接并直通欧洲的这一项目，最初是在距今20年前提出的。这条铁路线总长度为454公里，起点为中国的喀什，将通过中吉边境的吐尔尕特山口、纳伦州和吉乌边境的贾拉拉巴德州，进入乌兹别克斯坦。

此前对该项目的预计投资金额为113.4亿美元。由于吉尔吉斯方面无力承担建设这一铁路项目，预计中国将是该铁路建设的主要出资方。

跨欧亚运输国际协调理事会秘书长根纳季·贝索诺夫此前曾指出，铁路项目的建设方案早已完备，但是北京、塔什干和比什凯克三方一直未能就资金问题达成一致。

- 这一讨论可能会持续很久。吉尔吉斯和乌兹别克斯坦方面没有资金用于为项目提供融资。中国倒是有能力提供资金，但相比这条铁路，他们已经拥有了通过西伯利亚和哈萨克斯坦向欧洲输送货物的线路，每年通过这些线路输送的货运量达到了60万吨。- 根纳季·贝索诺夫说。

据其介绍，目前所有的中亚国家都在积极的推动物流交通项目，都希望能够成为货运枢纽。但这些都需要资金的投入。

根据政府间协议条款，中吉乌铁路项目将由中国机械进出口总公司（China National Machinery Import & Export Corporation）承建。据初步估计，一旦项目建成，吉尔吉斯每年可以从经其领土过境的货物中获得约2亿美元的收入。

【编译：木合塔尔·木拉提】