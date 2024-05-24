除了哈萨克族外 还有123个民族生活在哈萨克斯坦

据哈萨克斯坦国家统计局数据，哈萨克斯坦共和国人口在2024年1季度增加了0.31%（6.21万人）。

截至2024年4月1日，哈萨克斯坦总人口数已经达到了2010万。其中城市人口1250万人，乡村人口760万人。

在哈萨克斯坦，人口数量最多的民族是哈萨克族，人口总数1447.2万人，占全国人口的72%。

除哈萨克族以外，还有123个民族生活在哈萨克斯坦境内。

在这123个民族当中，人口数量最多的是俄罗斯族，共299.5万人，占比14.9%。

其他人口在10万以上的民族还有：

乌兹别克族- 64.3万（3.2%） 乌克兰族-38.2万（1.9%） 维吾尔族-30万 （1.5%） 德意志族-22.2万（1.1%） 塔塔尔族-20万（1.0%） 土耳其族-17.6万（0.9%） 朝鲜族-12万（0.6%） 阿塞拜疆族-11.6万（0.58%）

除此以外，还有一些民族的人口数量达到了1万以上。这些民族包括东干族（7.5万）、白俄罗斯族（6万）、库尔德族（4.5万）、吉尔吉斯族（4万）、塔吉克族（3.8万）、车臣族（3.5万）、波兰族（2.7万）、巴什基尔族（1.8万）、印古什族（1.4万人）、摩尔多瓦族（1.3万）、格鲁吉亚族（1.2万）、亚美尼亚族（1.1万）、犹太族（1万）。

不同民族不同文化的和谐共存，不仅是哈萨克斯坦社会的巨大财富，也是其文化持续发展、经济充满蓬勃动力的重要因素之一。

哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在第七届世界和传统宗教领袖大会上致辞时曾指出，超过100多个不同的民族，以及18种宗教和4000多个宗教团体，和谐团结的生活在哈萨克斯坦的土地上。

-我们将此视为珍贵的财富和优势。在国内和全球范围内加深对话与合作，是哈萨克斯坦秉持至今的政治方针之一。- 他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】