LG发布三款服务业专用机器人

哈通社/阿斯塔纳/1月5日 -- 据英国媒体报道，韩国 LG 电子公司将于下周在拉斯维加斯举办的国际消费电子产品博览会(CES )上推出三款新型机器人。这些机器人的设计初衷都是围绕酒店、机场和超市等服务型场所开发，可以替代一部分人工服务，例如搬运行李、带路购物、提供饮料等。

消息称，每个LG新型机器人都是箱形的，身高比人类矮小，并通过一个隐藏在底部的车轮移动。圆形屏幕上醒目的数字人脸给人亲切感。机器人都具有灵敏的触摸屏显示功能，为用户提供信息以及接收指令。

第一款是服务机器人，用于在酒店和机场休息室为顾客提供食物和饮料。安装在机器人体内的辅助滑动托盘将在其运输过程中收集并保护食物；第二款是搬运工机器人，能够将旅馆客人的行李运送到客房，而且还能够帮顾客直接办理入住和退房服务；最后一款则是购物机器人，主要就是应用在大型超市里面，它可以帮忙查找商品价格和带路购物。

韩国LG公司的一位发言人告诉CNBC，这些机器人仍然是"概念型"产品，"距离市场化还有很长一段路要走"。

这些机器是LG公司新品牌CLOi系列的一部分，他们会很快试用服务机器人。该公司的两个机场机器人，旨在帮助乘客办理登机手续并找到登机口，已经在韩国仁川机场进行了测试。如果推广，服务型机器人可能使全球数百万服务型工人失去工作。上个月的一份报告声称，未来13年全世界有多达8亿的工人将被机器所取代。它还表示，即使采纳自动化的速度较慢，仍有4亿人可能失去工作。