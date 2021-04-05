LG电子决定退出手机市场

哈通社/努尔苏丹/4月5日-- 据韩联社消息， LG电子5日表示，公司最终决定退出手机市场并全面停止移动（MC）业务部门的生产和销售。

LG电子经营手机业务已有26年，也是自1月20日宣布考虑出售移动部门业务等调整方案后，时隔两个月决定退市。LG电子方面表示，在行业竞争日趋加剧的情况下，公司移动部门业绩持续低迷，故作出上述决定。公司将致力于内部资源提质增效，集中力量发展核心业务，重组业务结构。LG电子表示，退出手机市场将在短期内给公司营销额带来不利影响，但从中长期来看，此举有望推动业务结构和财务结构优化。

LG电子1月20日发布包括出售移动业务在内的业务调整计划后，与越南Vingroup集团股份公司（VIC）、德国大众等公司洽谈出售事宜，但均未取得进展。

为了交付已签订订单，LG电子计划继续生产手机至5月底，并与合作伙伴就赔偿问题进行磋商。LG电子还将综合考虑公司人力需求，将移动业务部门职员调配到其他部门，包括公司与汽车零部件生产商麦格纳国际公司携手设立的生产电动汽车传动系统合资公司等。

尽管退出手机市场，LG电子将继续为消费者和用户提供售后服务，并坚持研发未来移动通信技术。LG电子表示，6G、摄像、软件等核心移动技术是研发下一代电视、家电、机器不可或缺的，公司将以研发部门（CTO）为重心致力于研发相关技术，争取到2029年确保6G原创技术。

LG电子1995年开始经营手机业务，全球市场份额曾排名第三，但2015年第二季度至2020年第四季度连续23个季度亏损，累计亏损额高达5万亿韩元（约合人民币291.5亿元）。