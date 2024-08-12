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    22:34, 12 八月份 2024 | GMT +6

    伊朗新副总统扎里夫宣布辞职

    страница Дж.Зарифа в соцсети Х @JZarif
    Фото: страница Дж.Зарифа в соцсети Х @JZarif

    哈萨克国际通讯社讯）据联合早报网消息，刚受委为伊朗副总统不到两星期，伊朗核问题协议的主要谈判代表扎里夫突然宣布辞职，并直言对新内阁名单感到失望。

    伊朗改革派总统佩泽希齐扬上个月胜选后，即委任扎里夫（Javad Zarif）为负责战略事务的副总统。两人竞选期间关系要好，扎里夫经常为佩泽希齐扬站台拉票，更被视为佩泽希齐扬当选总统的主要推手，但他星期一（12日）突然在社交媒体X发文宣布已辞去副总统职务。

    64岁的扎里夫在贴文中说，他对拟议的19人新内阁名单感到失望。“我很惭愧，我没能像我承诺的那样，以体面的方式落实委员会的专家意见，实现对妇女、青年和少数民族的包容。”

    佩泽希齐扬星期天（11日）向议会提交新内阁名单，当中仅有一名女性。她是阿扎尔（Zahra Behrouz Azar），受委为负责女性及家庭事务的副总统。

    这份名单也包括几名保守派的前任部长，引起改革派阵营的批评。

    标签:
    国际 伊朗
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
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