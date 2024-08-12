伊朗新副总统扎里夫宣布辞职

伊朗改革派总统佩泽希齐扬上个月胜选后，即委任扎里夫（Javad Zarif）为负责战略事务的副总统。两人竞选期间关系要好，扎里夫经常为佩泽希齐扬站台拉票，更被视为佩泽希齐扬当选总统的主要推手，但他星期一（12日）突然在社交媒体X发文宣布已辞去副总统职务。

سلام بر مردم بزرگوار و خطاپوش ایران

امروز جناب دکتر پزشکیان وزرای دولت چهاردهم را به مجلس معرفی فرمودند که برای همگی آرزوی موفقیت دارم.

از نوزده وزیری که امروز معرفی شدند، سه نفر نامزد نخست، 6 نفر نامزد دوم یا سوم و یک نفر نامزد پنجم کمیته‌ها و یا شورای راهبری بودند.

بارها گفته… pic.twitter.com/lbuWQE213H — Javad Zarif (@JZarif) August 11, 2024

64岁的扎里夫在贴文中说，他对拟议的19人新内阁名单感到失望。“我很惭愧，我没能像我承诺的那样，以体面的方式落实委员会的专家意见，实现对妇女、青年和少数民族的包容。”

佩泽希齐扬星期天（11日）向议会提交新内阁名单，当中仅有一名女性。她是阿扎尔（Zahra Behrouz Azar），受委为负责女性及家庭事务的副总统。

这份名单也包括几名保守派的前任部长，引起改革派阵营的批评。