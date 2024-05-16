斯洛伐克总理遇袭 凸显该国严重政治分歧

根据此前的报道，5月15日，斯洛伐克总理罗伯特·菲佐在汉德洛瓦镇（Handlova）召开政府会议后于人群中行走时遭到一名枪手的袭击。目击者称听到4次枪声，而媒体报道指出菲佐的腹部、臂膀、腿部均有中弹。

随后菲佐被紧急送往医院。该国国防部长罗伯特·卡利尼亚克发布消息称，医生们正在为挽救他的生命而努力。

Euronews的记者加博·塔纳克报道称：

-总理罗伯特·菲科正在班斯卡比斯特里察的一家医院接受治疗。由该国国防部长和内务部负责人参加的新闻发布会刚刚结束。总理遇袭事件显然震惊了全国，以及政府的部长们。该事件凸显了斯洛伐克深刻的政治分歧。

袭击者被警方当场逮捕，是一名71岁的男性。

根据斯洛伐克内务部部长马图什·舒泰-埃什托克透露，针对枪手进行的初期讯问结果显示，此次刺杀行动带有强烈的政治目的。

国防部长罗伯特·卡利尼亚克则表示，总理遇刺表明该国正处于内战边缘。

充满争议的政治人物

现年59 岁的斯洛伐克总理罗伯特·菲佐是该国二十多年来政坛的重要人物，也是该国最两极分化的人物之一。他于2006年、2012年、2018年三次出任斯洛伐克总理职务，并在2023年9月的议会选举后，第四度出任总理。

在竞选期间，罗伯特·菲佐的政党“方向党”被指控破坏民主。菲佐及其政党成员则指责反对派向西方“出卖国家”。菲佐还批评过去几任政府在俄乌冲突中的立场，并反对支持乌克兰加入北约。

菲佐不久前曾警告称，如果乌克兰加入北约，会增加发生世界大战的风险，斯洛伐克将阻止乌克兰加入北约，在这件事上不会屈服于任何外部压力。此外，作为欧盟成员国，斯洛伐克总理此前多次强调，欧盟不应该被拖入俄罗斯和乌克兰之间的冲突，应通过外交途径解决。

多国领导人谴责刺杀事件

袭击发生后，斯洛伐克总统祖扎纳·查普托娃对袭击事件予以谴责，并表示斯洛伐克必须停止仇恨言论与行为。

欧盟委员会主席冯德莱恩谴责了斯洛伐克总理遭受的“卑鄙攻击”恶性事件。冯德莱恩表示：

- 这种暴力行为在我们的社会中没有立足之地，在破坏民主，而民主是我们最宝贵的共同利益。 我的心与菲佐总理及其家人同在。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫15日晚发表声明，强烈谴责与刺杀斯洛伐克总理罗伯特·菲佐有关的恐怖行为，表示这种行为完全不可原谅，并祝愿斯洛伐克总理早日康复。

联合国秘书长古特雷斯、美国总统拜登、俄罗斯总统普京、法国总统马克龙、英国首相苏纳克、德国总理朔尔茨等多国政要纷纷对菲佐遭枪击一事发声谴责。

【编译：木合塔尔·木拉提】