总理视察克孜勒奥尔达州 推进供暖季筹备工作

（哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，6月27日，哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫视察克孜勒奥尔达州，就该州的新热电厂建设情况，以及即将实施的玻璃生产投资项目进行了了解，同时检查了总统关于提高制造业比重指示的落实情况。

据了解，克孜勒奥尔达州现有的热电厂于1964年投入使用，目前设备老化程度已达到75%。今年，政府拨款110亿坚戈用于保障供暖，另有20亿坚戈用于市政锅炉房的维修。此外，国家预算还拨款60亿坚戈用于更新供热管网。采取的这些措施预计将使供暖系统的老化程度降低至42%。

Фото: primeminister.kz

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总理还听取了新热电厂建设的进展工作汇报。该厂热功率为每小时277千兆瓦（Gcal/h）。目前，土方工程已完成，正在安装设备基础，现场有近600人和60台机械设备参与施工，新厂预计将于2025年投入使用。目前，投资方已为项目投入了超过700亿坚戈。总理对此指出，随着国家经济的积极发展和工业企业的投产，额外的能源需求变得尤为重要。新热电厂的建设将有助于稳定南部地区的电力负荷，并增强国家的能源安全。

此外，总理还指示克孜勒奥尔达州政府按时完成天然气输送管道和热电厂的建设，并确保所有设施为供暖季做好准备。

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根据副州长阿尔达克·泽别舍夫关于工业发展情况方面的汇报工作，今年前五个月，该州经济增长6.3%，投资额增长40%，其中80%为私人投资。2024年至2028年间，计划实施76个项目，总投资额达1.1万亿坚戈，这预计将创造8400个工作岗位。今年内将启动15个项目，总投资额达324亿坚戈。

别克特诺夫总理强调，应全力支持那些为哈萨克斯坦经济关键项目进行投资的投资者。

在工作视察期间，他还关注了交通基础设施的发展，包括“克孜勒奥尔达-杰兹卡兹甘”、“克孜勒奥尔达-乌什库德克”公路建设和“克孜勒奥尔达-阿克托别”高速公路重建项目，并指示交通部按时完成相关工作。

【编译：达娜】