两部哈萨克斯坦电影将参加上海国际电影节

第26届上海国际电影节（The 26th Shanghai International Film Festival）将于2024年6月14日至6月23日在中国上海举行。

今年，有两部来自哈萨克斯坦的电影作品成功入围电影节评选。

哈萨克斯坦导演达尼亚尔·萨拉玛特作品《离婚（The divorce）》入围上海电影节“金爵奖”主竞赛单元。

此外，由哈萨克斯坦、俄罗斯和意大利三国合资，哈萨克斯坦导演玛丽卡·穆哈梅詹执导的电影作品《燕子（Longer than a day）》入围上海国际电影节“金爵奖”亚洲新人单元。

两部电影都将在上海电影节进行国际首映。

本届上海国际电影节的主题为“电影之城”，有来自105个国家和地区的超3700部作品报名参赛。经过遴选，来自29个国家和地区的50部参赛作品进入金爵奖五大单元的评选，其中，世界首映电影38部。

电影节期间将举办金爵奖评选、金爵亚洲新人单元、金爵短片、法国电影周、“一带一路”电影周、迷你电影单元、电影项目创投、金爵论坛、电影展映等相关活动。

上海国际电影节于1993年开始举办，是华语地区唯一被国际电影制片人协会认证并归类的“竞赛型非专门类电影节”。

【编译：木合塔尔·木拉提】