哈萨克斯坦赴阿塞拜疆游客增幅超两成

统计显示，2025年1月至7月，阿塞拜疆共接待外国游客147.79万人次，较2024年同期下降1.7%。其中，哈萨克斯坦游客增幅明显，是独联体国家中增长最快的国家之一。

赴阿游客数量最多的国家依次为俄罗斯、土耳其、印度、伊朗、沙特阿拉伯和格鲁吉亚。此外，来自塔吉克斯坦、以色列、中国、日本、吉尔吉斯斯坦、约旦和乌兹别克斯坦的游客数量也呈现增长。

多数游客选择乘飞机前往阿塞拜疆，占比达75.5%；铁路和公路出行占23.1%；海运比例最小，仅为1.4%。

专家指出，哈萨克斯坦赴阿游客数量的上升，与两国政治对话日益密切、文化亲近以及不断扩大的经贸往来密切相关。直航开通、签证手续简化以及语言文化的相似性，都让旅行更加便利且富有吸引力。

阿塞拜疆正逐渐成为哈萨克斯坦游客度假、医疗旅游和商务活动的热门目的地。巴库、甘贾、舍基和连科兰等城市，凭借自然风光、建筑遗产和现代化基础设施，吸引了越来越多的游客。

与此同时，阿塞拜疆公民的出境游人数则略有下降。其中，40.6%的游客选择前往土耳其，15.7%前往俄罗斯，11.2%选择格鲁吉亚，8.9%选择伊朗。值得注意的是，赴格鲁吉亚旅游的人数在一年内增长了26%。其余23.6%的游客则选择前往欧洲、中东和亚洲国家。

值得一提的是，2025年1月至3月，哈萨克斯坦曼格斯套州共接待游客66,450人次，其中国内游客60,055人次，外国游客6,395人次。预计到2025年底，游客总数将达到51.9万人次。

【编译：阿遥】