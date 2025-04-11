12:30, 11 四月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦两大机场荣获“中亚及独联体地区最佳机场”称号
（哈萨克国际通讯社讯）根据Skytrax World Airport Awards 2025年度评选结果，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳和最大城市阿拉木图的两座国际机场被评为中亚及独联体地区最佳机场。
据哈萨克斯坦民航委员会通报，阿拉木图国际机场荣获“中亚及独联体最佳地区机场”称号，其第二航站楼还被授予“全球最佳新航站楼”奖项。而位于阿斯塔纳的努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场则在“中亚及独联体最佳机场服务人员”类别中拔得头筹，赢得Skytrax世界机场奖。
值得指出的是，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫机场此前已多次在地区评比中名列前茅，并被广泛认可为中亚地区的主要航空枢纽。
Skytrax World Airport Awards被认为是国际航空业的质量标杆，其评选结果完全基于全球各地旅客的独立问卷调查。
评审主要依据如下几个方面进行：
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旅客便利性；
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服务质量；
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基础设施水平；
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创新举措的实施情况。
此前在3月，为确保运输安全，哈萨克斯坦正在对全国各地的机场与火车站开展安全检查工作。此次两大机场再度在国际舞台上获得权威认可，标志着哈萨克斯坦民航服务水平持续迈向国际标准。
【编译：木合塔尔·木拉提】