哈萨克斯坦两大机场荣获“中亚及独联体地区最佳机场”称号

据哈萨克斯坦民航委员会通报，阿拉木图国际机场荣获“中亚及独联体最佳地区机场”称号，其第二航站楼还被授予“全球最佳新航站楼”奖项。而位于阿斯塔纳的努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场则在“中亚及独联体最佳机场服务人员”类别中拔得头筹，赢得Skytrax世界机场奖。

值得指出的是，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫机场此前已多次在地区评比中名列前茅，并被广泛认可为中亚地区的主要航空枢纽。

Фото: Азаматтық авиация комитеті

Skytrax World Airport Awards被认为是国际航空业的质量标杆，其评选结果完全基于全球各地旅客的独立问卷调查。

评审主要依据如下几个方面进行：

旅客便利性；

服务质量；

基础设施水平；

创新举措的实施情况。

此前在3月，为确保运输安全，哈萨克斯坦正在对全国各地的机场与火车站开展安全检查工作。此次两大机场再度在国际舞台上获得权威认可，标志着哈萨克斯坦民航服务水平持续迈向国际标准。

【编译：木合塔尔·木拉提】