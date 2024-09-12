哈美高校携手：计算机科学专业学生将获双学位

（哈萨克国际通讯社讯）日前，库斯塔奈州拜图尔森吾勒大学与美国明尼苏达大学莫里斯分校签署了双学位教育合作备忘录。根据协议，拜图尔森吾勒大学计算机科学专业的学生毕业后将同时获得哈萨克斯坦和美国两所大学的学位证书。

哈萨克斯坦科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克通过线上方式参加了签署仪式。他在致辞中强调，这一合作对于国家未来发展至关重要。他指出，数字经济和现代技术的发展将为国家注入新的活力，而两校的合作将为这一进程贡献重要力量。

-通过双学位项目，学生可以在两所大学接受教育，拓宽国际视野。这为他们积累国际经验和了解不同教育体系的优势提供了机会，-努尔别克表示。

明尼苏达大学莫里斯分校校长珍妮特·埃里克森在发言中表示，这一合作不仅将为两校带来双赢的局面，更标志着双方在教育领域取得了重要进展。对于库斯塔奈州拜图尔森吾勒大学的学生来说，这一合作开启了通往世界级知识与经验的大门。

-我校机械工程、能源和信息技术系正在扩大国际合作。在机械工程方面，我们已与韩国建立了紧密合作关系，而在IT领域，我们现在将与美国展开合作。这是一个重要且负责任的步伐。-拜图尔森吾勒大学校长赛特别克·库阿尼什巴耶夫表示。

【编译：阿遥】