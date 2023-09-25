哈吉两国计划提升双边贸易额至20亿美元

于周末召开的首届哈吉区域合作论坛持续了两天的时间，论坛上，来自哈萨克斯坦和吉尔吉斯两个兄弟国家的企业家们围绕商业伙伴关系中面临的实际问题，以及各地区经济社会发展、农业工业合作和水能源合作等热点问题进行了讨论。

阿里汗·斯马伊洛夫在论坛上发言时表示，吉尔吉斯是哈萨克斯坦重要的商务合作伙伴，近几年来两国经贸合作水平迅猛发展。

2021年，两国双边贸易额实现了突破10亿美元的目标，而在2022年这一指标再度实现了19%的增长。

- 接下来我们的新任务是将双边贸易额提升到20亿美元，我们双方有能力实现这个目标。我们充满了潜力，应该积极的发掘它们。- 阿里汗·斯马伊洛夫说。

总理表示，这些年间，两国之间建立了有效的投资合作。自2005年以来，哈萨克斯坦企业已向吉尔吉斯斯坦经济投资约13亿美元。

- 已有3500 家合资企业在哈萨克斯坦成功运营，去年又有约有 200 家新公司加入了这一行列。 毫无疑问，我们投资合作的可能性更加广泛，我们有兴趣进一步实施联合项目。- 哈萨克斯坦政府总理说。

吉尔吉斯总理阿克勒别克·扎帕罗夫则在讲话中表示，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦有着数百年的深厚友谊和兄弟情谊，两国之间是基于共同历史、文化和精神价值观的睦邻友好关系。

- 我相信，本届论坛将以新的互利项目和举措而著称，并将推动加强我们两国各地区之间的经济、贸易和投资联系，扩大商业和人文联系。- 他说。

在此次论坛框架下，两国政府总理签署了哈吉政府间理事会第十一次会议议定书以及奇姆肯特市与奥什市、阿克托别州与贾拉拉巴德州等地区建立友好城市/地区关系的备忘录。

与此同时，两国企业界还签署了总价值达到6500万坚戈的一系列双边合作协议，内容涵盖禽肉、医疗和糖果产品、复合微肥、氨磷、氰化钠、石灰石和页岩供应、贸易和中介服务，以及实施轻工业和银行领域的举措。

【编译：木合塔尔·木拉提】