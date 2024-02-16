哈乌两国公民未来有望实现无护照快速入境对方国家

据哈萨克斯坦国家收入会委员海关监管处负责人叶勒多斯·萨乌达巴耶夫透露，未来哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的边境过境点人员通关所需耗费的时间将减少至30分钟以内。

据其介绍，为了提升哈萨克斯坦的过境潜力，同时增强同邻国之间的贸易量，哈萨克斯坦政府启动了乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和中国边境的海关口岸设施的全面升级工作。旧有的海关基础设施将全部被予以更新换代，并配备最新的设备。

官员强调，实现更新换代的边境检查站人员出入量将在原有基础上提升8倍，并且将过境等待时间将减少至30分钟以内。同时，货物和车辆的过境检查将实现彻底的自动化。

为了促进比邻而居的两个兄弟国家之间的民间交流和人员往来，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦立法机构均已批准了对2000年7月签署的《哈萨克斯坦共和国政府和乌兹别克斯坦共和国政府间协定的议定书》中关于“公民互访条件”条款的修正案。该修正案将在今年全面生效。

据哈萨克斯坦内务部部长叶尔詹·萨德诺夫介绍，根据该修正案，两国公民有权在对方国家境内自由旅行30天，且期间无需在该国官方机构进行临时登记。如在对方国家境内需要停留超过30天时间，则必须向该国官方机构申请临时居留许可，并说明停留原因（如工作、医疗、学习、探亲等）。根据双方的协议，两国公民在对方国家境内每半年持续停留时间不得超过90天。

双边议定书修正协议是于 2022 年 12 月应哈萨克斯坦的要求和愿望而制定的。按照乌兹别克斯坦政府现行的规定，哈国公民在乌境内停留超过5天便需要前往官方机构进行登记。而哈萨克斯坦从2020年后，便已经不再强制要求外国公民在限定时间内亲自前往移民局完成登记。

也就是说，当总统签署上述文件，使其正式生效后，哈萨克斯坦公民即可在乌兹别克斯坦境内不需办理任何行政手续的情况下自由停留30天的时间，而不再是过去的5天时间。内务部部长叶尔詹·萨德诺夫认为，该文件的实施，将进一步深化哈萨克和乌兹别克这两个同胞兄弟民族人民之间的相互交流和往来。

移民问题法律顾问叶尔兰·沃拉兹巴耶夫指出，乌兹别克斯坦公民是来哈外国公民群体中数量最多和出入境最频繁的人群。

- 实际上，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间的民间人员往来可以比现在更加紧密。以俄罗斯和白俄罗斯为例，这两国公民相互入境对方国家甚至不需要出示护照，只凭各自国家的身份证即可完成通关。哈萨克和乌兹别克也有必要实现这种程度的相互信任。有人认为，如果哈方大开边界，会导致大量乌兹别克斯坦的劳务移民涌入。这是胡言乱语。想要来务工的人，关着门他也有法子进来。而且，乌兹别克劳工现在更乐意选择美国、英国、欧洲国家。韩国劳动移民署今年计划征召10万乌兹别克劳工。相比之下，薪资低、房租贵的哈萨克斯坦，对他们毫无吸引力。- 叶尔兰·沃拉兹巴耶夫说。

因此，这位专家认为，用“担心劳工涌入影响就业”为理由来限制两个兄弟国家人民的往来是完全没有必要的。

官方统计数据显示，2023年共有530万人次乌兹别克斯坦公民入境哈萨克斯坦，其中，包括许多生活在乌兹别克斯坦，前来哈萨克斯坦探亲和旅行的哈萨克族侨民。

去年在哈萨克斯坦获得了临时居住许可的乌兹别克斯坦公民总数为411 595人。

沃拉兹巴耶夫指出，哈萨克斯坦移民监察机构会不定期对市场、贸易行、旅店和其他社会机构进行检查，并对期间被发现逾期停留（超过30天）且为获得临时居住许可的外国公民进行处罚。违反相关法规的外国公民有可能面临驱逐出境及五年内不得再进入哈萨克斯坦的处罚。

哈萨克斯坦议会的议员们也对两国加强合作并消除公民往来障碍的做法表示了欢迎。目前已经有议员提议，将哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦公民在两国境内的自由活动的期限从30天延长至60天。

实际上，乌兹别克斯坦与吉尔吉斯之间签署的双方公民自由往来议定书便已经在2023年8月25日生肖。根据这份文件，两国公民可在对方境内自由旅行60天，无需办理任何登记手续。

哈萨克斯坦马吉利斯议员叶尔波拉特·萨乌热科夫表示，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦完全可以采取相同的方式。议员同时指出，哈乌双方即将生效的议定书修订案中，没有考虑到无需护照，而直接使用两国公民国内证件实现快速通关和在对方国家进行旅行的问题。

- 兄弟国家的人民之间相互入境还需要出示护照，实际上是一个毫无必要的额外负担。- 议员说。

议员举例指出，从2024年1月1日起，哈萨克斯坦16周岁以上的公民申请获得24页的标准普通护照需要缴纳14 768坚戈的手续费，而18岁以上成年人申请获得48页的标准普通护照需要缴纳44 000坚戈的手续费。这样计算的话，一个有4~5个孩子的普通哈萨克家庭，在前往乌兹别克斯坦旅行之前，就已经需要先负担一笔13万到16万左右的额外开支了。这种情况在乌国应该也是存在的。

因此，议员认为，哈乌两国有必要开展对话，确保将两国各自的公民身份证和未成年儿童的出生证作为通关证件予以相互认可，为公民节省无必要的额外开支负担。

哈萨克斯坦外交部对立法机关代表们的提议表达了支持，并表示已经做好了相关的准备予以推进和落实。

值得一提的是，2023年共发生了7.3万起外国移民在哈境内违反相关法律的案件，其中超过半数（4.6万）属于乌兹别克斯坦公民。不过，这些违法案件的绝大多数主要是涉及违反劳动法规定的案件，以及偷税逃税等案件，刑事案件数量极少。

【编译：木合塔尔·木拉提】