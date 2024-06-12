尹锡悦总统：哈韩两国将深化关键矿产供应链合作

尹锡悦强调，自古以来，中亚地区便是东西方文明交汇的十字路口。虽然丝绸之路的驼队商旅已成历史，但中亚地区在国际舞台上的重要性日益凸显。作为中亚的经济中心，与哈萨克斯坦的经贸和战略合作愈发重要。

-当今世界面临日益严峻的复杂危机和动荡。因此，我们两国领导人一致认为，两国间的合作比以往任何时候都更加重要。韩国正朝着成为全球枢纽国家的方向发展，哈萨克斯坦则致力于打造“新哈萨克斯坦”。为此，我们一致同意将两国间的战略伙伴关系提升为更加互利共赢、面向未来的合作伙伴关系。-尹锡悦表示。

他指出，此次访问期间，双方签署了电力领域合作备忘录。

-在此基础上，两国将加强电站现代化改造和可再生能源领域的合作，支持韩国企业继续参与哈萨克斯坦的电力增产和工业发展。-尹锡悦说。

尹锡悦特别强调，双方将充分发挥哈萨克斯坦丰富的矿产资源和韩国的技术优势，深化关键矿产供应链的合作。两国将签署三份关于关键矿产供应链的谅解备忘录，并将在锂等重点矿产的全产业链合作中深化伙伴关系。

【编译：阿遥】