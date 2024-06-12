17:21, 12 六月 2024 | GMT +6
尹锡悦总统：哈韩两国将深化关键矿产供应链合作
（哈萨克国际通讯社讯）国际元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与韩国总统尹锡悦今天在总统府结束会谈后发表了联合声明。尹锡悦表示，韩国愿意在稀有金属生产领域与哈萨克斯坦开展合作。
尹锡悦强调，自古以来，中亚地区便是东西方文明交汇的十字路口。虽然丝绸之路的驼队商旅已成历史，但中亚地区在国际舞台上的重要性日益凸显。作为中亚的经济中心，与哈萨克斯坦的经贸和战略合作愈发重要。
-当今世界面临日益严峻的复杂危机和动荡。因此，我们两国领导人一致认为，两国间的合作比以往任何时候都更加重要。韩国正朝着成为全球枢纽国家的方向发展，哈萨克斯坦则致力于打造“新哈萨克斯坦”。为此，我们一致同意将两国间的战略伙伴关系提升为更加互利共赢、面向未来的合作伙伴关系。-尹锡悦表示。
他指出，此次访问期间，双方签署了电力领域合作备忘录。
-在此基础上，两国将加强电站现代化改造和可再生能源领域的合作，支持韩国企业继续参与哈萨克斯坦的电力增产和工业发展。-尹锡悦说。
尹锡悦特别强调，双方将充分发挥哈萨克斯坦丰富的矿产资源和韩国的技术优势，深化关键矿产供应链的合作。两国将签署三份关于关键矿产供应链的谅解备忘录，并将在锂等重点矿产的全产业链合作中深化伙伴关系。
【编译：阿遥】