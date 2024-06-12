两国总统见证下 哈韩签署11项政府间合作文件

双方探讨了能源、基础设施、工业、工程、贸易、运输物流、数字化、航空航天、金融、教育、医疗、医药、旅游、文化、生态等领域的合作前景。

根据会议结果，两国官方代表团在双方总统的见证下，签署了以下重要的合作文件：

能源工业发展合作协议； 石油天然气和石化行业合作协议； 哈萨克斯坦共和国能源部与大韩民国贸易工业和能源部之间关于电力领域全面合作的相互谅解备忘录； 哈萨克斯坦共和国工业和建设部与大韩民国贸易工业和能源部之间重要矿产和金属领域全面合作备忘录； 哈萨克斯坦共和国国家经济部与大韩民国经济和财政部之间关于知识交流和发展领域的全面合作备忘录； 哈萨克斯坦共和国科学和高等教育部与大韩民国科学技术情报通信部之间科学技术领域合作谅解备忘录； 哈萨克斯坦共和国生态和自然资源部与大韩民国林业部门之间林业领域合作谅解备忘录； 哈萨克斯坦共和国公务员事务署与大韩民国人事管理部之间关于公共服务人员管理领域合作的谅解备忘录； 哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部与大韩民国就业和劳动部之间就业和劳工领域合作的谅解备忘录； 哈萨克斯坦共和国金融市场监管和发展署与大韩民国金融服务委员会以及大韩民国金融监管局之间开展银行监管领域合作的谅解备忘录； 哈萨克斯坦共和国生态和自然资源部与大韩民国环境部之间关于《巴黎协定》第六条的合作谅解备忘录。

Фото: Акорда

Фото: Акорда

【编译：木合塔尔·木拉提】