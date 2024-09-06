哈塞两国深化经贸合作，拓展多领域合作潜力

塞尔维亚是哈萨克斯坦在东南欧的重要贸易伙伴。朱曼哈林指出，双方合作潜力巨大。哈萨克斯坦计划向塞尔维亚出口90多种非原材料产品，总价值超过5亿美元。这些产品涵盖冶金、石油化工、食品、化工、机械制造、交通工具和建筑材料等多个领域。哈方具备完善的生产和交通物流条件。

塞尔维亚副总理兼内务部长伊维察·达契奇对深化两国经贸合作表示浓厚兴趣，强调此次会议将为双方建立新的合作项目奠定坚实基础。

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哈萨克斯坦农业部副部长阿曼哈里·别尔达林介绍说，哈萨克斯坦计划增加对塞尔维亚的豆类、洋葱、荞麦、谷物和小麦等农产品的出口。在畜牧产品方面，除了鲜鱼及鱼制品、蜂蜜、禽肉、马肉、牛肉和乳制品外，哈方还考虑出口猪肉。同时，哈萨克斯坦有意扩大从塞尔维亚进口优良奶牛和种畜的规模。

会议还重点关注了交通领域的合作。朱曼哈林表示，根据两国先前达成的协议，每周可在两国之间开通14个客运航班。

-哈萨克斯坦实施“开放天空”政策，开通直航将使塞尔维亚有望成为欧洲的交通枢纽。此外，我们希望进一步发展从中国经哈萨克斯坦至塞尔维亚及其他欧洲国家的过境运输业务。为此我们建议欧洲合作伙伴考虑利用跨里海国际运输路线。-朱曼哈林说。

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双方还就劳务、科技、教育、旅游、卫生、文化和体育等领域的合作事项进行了深入讨论。

考虑到2027年世博会将在塞尔维亚举办，哈萨克斯坦分享了举办2017年阿斯塔纳世博会成功经验。

【编译：阿遥】