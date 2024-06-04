哈阿两国反腐机构加强合作 共同应对腐败威胁

近日，哈萨克斯坦反腐败行动署署长阿斯哈特·朱玛哈利与阿塞拜疆总检察长卡姆兰·阿利耶夫进行了会面，就双方的反腐合作展开了深入的交流和讨论。

据哈萨克斯坦反腐败行动署新闻处透露，双方在会谈中详细探讨了反腐合作与经验交流的相关事宜。双方均认为，面对跨国腐败的威胁，有必要建立更加紧密的合作关系，加强联合调查、信息共享，以共同打击腐败行为。

双方还重点讨论了反腐工作的数字化进程，以及如何利用现代技术来更有效地监管预算资金的使用。此外，为了提升反腐人员的专业素质，双方同意合作开发和实施一系列针对反腐机构人员的培训项目。

双方还强调了积极参与经济合作与发展组织、反腐败国家集团等国际组织活动的重要性，认为这有助于进一步加强反腐经验的交流和国际合作。此外，双方还建议两国启动科研数据和分析材料的交流机制，以便更有效地分析腐败的滋生根源和可能带来的严重后果。

为了协调相关合作事宜并确保各项项目和倡议的顺利实施，双方决定成立一个联合工作组，负责项目的制定、监督和执行。

会谈结束时，两国的护法部门签署了一份谅解备忘录，标志着两国在反腐领域的合作迈出了新的步伐。

【编译：阿遥】