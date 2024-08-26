哈阿两国军队密切协作 “金鹰-2024”战术演习圆满收官

哈萨克斯坦武装力量总参谋长苏勒坦·哈马列蒂诺夫将军和阿塞拜疆武装力量总参谋长卡里姆·瓦利耶夫上将观摩了此次实战演练。

两国武装力量领导层特别关注了侦察部队、突击队和火力支援小组的行动，以及无人机在情报获取中的重要作用。

Фото: Минобороны РК

演习期间，两国部队的协同作战能力达到了极高水平。联合侦察部队指挥官对假想敌的可能行动路线进行了深入分析，选择了一处地形复杂、车辆难以通行的地点设伏，并精心布置了火力点和伪装。这一战术决策确保了伏击行动的成功，并使任务得以顺利完成。

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-“金鹰-2024”联合演练展示了我们在山地沙漠环境下执行特殊侦察行动的能力。各级指挥员在短时间内成功地将来自两国的官兵融为一体，他们像一个整体一样协同行动。这得益于我们组建了联合部队，哈萨克斯坦和阿塞拜疆的军人在整个演习期间肩并肩共同完成任务。-哈萨克斯坦武装力量空降突击部队司令阿勒玛兹·朱马凯耶夫少将在总结演习时表示。

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在演习的“活跃”阶段，即实兵演习结束后，隆重的闭幕式随即举行，对表现优秀的官兵进行了表彰。

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【编译：阿遥】