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哈阿两国军队密切协作 “金鹰-2024”战术演习圆满收官
（哈萨克国际通讯社讯）据国防部新闻处消息，在杰特苏州阔科塔勒演练基地举行的“金鹰-2024”国际战术演习圆满结束。此次演习中，由哈萨克斯坦空降兵和阿塞拜疆军队组成的联合部队成功伏击了一支非法武装组织车队，展现了两国军队在应对复杂战术局势中的高超协作能力。
哈萨克斯坦武装力量总参谋长苏勒坦·哈马列蒂诺夫将军和阿塞拜疆武装力量总参谋长卡里姆·瓦利耶夫上将观摩了此次实战演练。
两国武装力量领导层特别关注了侦察部队、突击队和火力支援小组的行动，以及无人机在情报获取中的重要作用。
演习期间，两国部队的协同作战能力达到了极高水平。联合侦察部队指挥官对假想敌的可能行动路线进行了深入分析，选择了一处地形复杂、车辆难以通行的地点设伏，并精心布置了火力点和伪装。这一战术决策确保了伏击行动的成功，并使任务得以顺利完成。
-“金鹰-2024”联合演练展示了我们在山地沙漠环境下执行特殊侦察行动的能力。各级指挥员在短时间内成功地将来自两国的官兵融为一体，他们像一个整体一样协同行动。这得益于我们组建了联合部队，哈萨克斯坦和阿塞拜疆的军人在整个演习期间肩并肩共同完成任务。-哈萨克斯坦武装力量空降突击部队司令阿勒玛兹·朱马凯耶夫少将在总结演习时表示。
在演习的“活跃”阶段，即实兵演习结束后，隆重的闭幕式随即举行，对表现优秀的官兵进行了表彰。
【编译：阿遥】