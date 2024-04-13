哈乌两国开启太空合作新篇章：启动外太空监测试点项目

-乌兹别克斯坦国家航天研究机构成立以来，哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司一直是其重要的合作伙伴。2021年底，两国就探索和开发外层空间达成了政府间合作协议，推动了员工培训等工作的深入合作，取得了显著成果。两国已就外太空监测经验交流展开合作，并已启动相关试点项目。-乌国家航天研究和技术局专家伊斯迈尔·拉苏洛夫表示。

尽管乌兹别克斯坦目前尚未拥有自己的遥感卫星，但乌政府已批准了外太空监测规划，计划利用太空图像获取信息。但是在哈萨克斯坦，外太空监测领域尚未提升至国家级战略高度。

哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦已就太空图像交换达成协议，并签署了一份商业协议以进一步推进合作。同时，中亚五国最近发起了一个倡议，旨在建立区域独立卫星群。哈萨克斯坦也准备为邻国提供卫星组装服务，并提供相关卫星发射基础设施。

【编译：阿遥】