16:24, 19 四月 2024 | GMT +6
哈吉两国总统签署深化同盟关系协定等7项重要文件
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫之间的双边会谈，以及哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦最高国家间委员会第6次会议结果，双方签署了一系列重要文件。
两国元首和双边代表团签署了以下文件：
1. 哈萨克斯坦共和国与吉尔吉斯斯坦共和国之间的深化和扩大同盟关系协定；
2. 哈萨克斯坦共和国与吉尔吉斯斯坦共和国之间的最高国家间委员会第6次会议决议；
3. 哈萨克斯坦共和国政府与吉尔吉斯斯坦共和国内阁之间的促进和相互保护投资协定；
4. 哈萨克斯坦共和国政府与吉尔吉斯斯坦共和国政府之间于2003年12月25日签署的<两国边境检查站协议>修订议定书；
5. 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部与吉尔吉斯斯坦内阁下属国家个人数据保护局之间的相互谅解备忘录；
6. 哈萨克斯坦工业和建筑部与吉尔吉斯斯坦内阁下属国家建筑、建设、住房公用事业局之间的相互谅解和合作备忘录；
7. 哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦国家边境汽车检查站发展2024-2027年行动计划（路线图）。
【编译：小穆】