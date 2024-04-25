哈英两国外长举行会谈 双方签署战略伙伴关系与合作协议

会谈涉及了双边、区域和国际合作的热点问题，以及加强哈英两国全方位合作的措施。

努尔特列吾对近年来两国部门间及议会间频繁的互动表示欢迎，并重申哈萨克斯坦愿意继续扩大两国外交部间的对话。

为促进哈英两国经贸和投资合作，努尔特列吾强调了加强机构合作机制的重要性，包括深化战略对话和强化两国政府间经贸、科技和文化合作委员会的工作。

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卡梅伦表示，英方将哈萨克斯坦视为中亚地区的重要合作伙伴，并高度重视与哈方的合作。他积极评价了哈萨克斯坦正在推行的各项改革，并表示伦敦愿意与阿斯塔纳进一步深化合作。

会谈重要成果之一是双方签署了历史性的哈英战略伙伴关系与合作协议。该协议旨在加强两国在外交和安全、贸易和投资、知识产权保护、能源和原材料合作、交通运输、环境保护和气候变化应对、银行金融服务、就业和社会政策、科技和教育等关键领域的双边关系。

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努尔特列吾强调，这一全面协议将推动阿斯塔纳和伦敦在政治、贸易和投资领域的关系发展到新水平。他相信，哈英之间牢固互利的战略伙伴关系将在能源和稀有金属到生态和教育等领域继续得到加强。

此外，双方还签署了一系列双边文件，包括英国贝尔法斯特女王大学在阿斯塔纳开设分校和在牛津大学开设哈萨克语课程的谅解备忘录。

【编译：阿遥】