    09:45, 20 八月份 2025 | GMT +5

    哈乌两国举行会谈 推动核能和平利用与安全合作

    哈萨克国际通讯社讯）8月18日至19日，由生态和自然资源部副部长卓玛尔特·阿利耶夫率领的哈萨克斯坦代表团，在塔什干乌兹别克斯坦原子能署总部与乌相关主管部门、机构负责人及专家学者举行了工作会谈。

    哈乌两国举行会谈 推动核能和平利用与安全合作
    Фото: gov.kz

    此次会谈旨在推动和平利用原子能领域的双边合作，就生态与辐射安全问题交流经验，并探讨核能领域的人才培养。

    哈方代表团成员包括来自哈萨克斯坦生态和自然资源部、原子能署、国防部、水资源与灌溉部、紧急情况部、卫生部、哈驻乌大使馆，以及相关科研和行业机构的负责人和专家学者。

    乌兹别克斯坦原子能署署长阿齐姆·艾哈迈德哈贾耶夫在会谈中指出，对于两国同时推进核能开发项目而言，交流经验至关重要。他强调，这种合作将为双方在能源、医疗、农业和水处理等领域推动核技术应用创造有利条件。

    阿利耶夫表示，为了降低风险并提升哈萨克斯坦核能开发计划的效率，开展建设性对话并借鉴乌兹别克斯坦的经验尤为重要。

    双方讨论了确保辐射与核安全、核电站场地抗震能力，以及建立辐射和生态状况联合监测系统等议题。同时，还特别关注人才培养、教育项目和专家技能提升等方面。

    双方重申了深化合作的意愿，并强调携手保障中亚地区核能安全与可持续发展的重要性。

    值得一提的是，首届哈乌科学与创意知识分子论坛于19日在阿斯塔纳举行

    【编译：阿遥】

    哈萨克斯坦 环保 能源 乌兹别克斯坦 核能 核电站
