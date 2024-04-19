哈吉两国总统举行小范围会谈

托卡耶夫总统强调，扎帕罗夫总统的正式访问对哈吉两国都具有特别重要的意义。

-今天我们签署了一份具有历史意义的文件——关于深化和扩大同盟关系的条约，相信这将为哈吉两国关系的发展注入新的动力。正如常言所说：‘世上没有比哈萨克和吉尔吉斯更亲近的民族’。-托卡耶夫表示。

国家元首感谢扎帕罗夫总统和吉尔吉斯斯坦人民在哈萨克斯坦部分地区发生前所未有的洪灾时提供的兄弟般的援助。

Фото: 总统府

托卡耶夫总统指出，双边关系发展迅速，特别是积极的政治对话、密切的政府间和议会间交往为双边关系的发展注入了强劲动力。

-两国双边经贸合作逐年加强。去年，双边贸易额达到15亿美元，增长26%。我们的目标是将这一数字提升至20亿美元。为此，我们还实施了一系列前瞻性项目。总体而言，两国在经贸领域的诸多共识正在得到落实。-托卡耶夫强调。

会谈中，双方特别关注了扩大文化和人文联系。

-互办文化周已成为良好传统。两国加强教育领域的交流，青年之间的联系也更加活跃。今天，我们将在阿斯塔纳共同为玛纳斯雕像揭幕。这体现了两国关系的高水平，我们有意将其提升至新的水平。-国家元首表示。

托卡耶夫总统强调，他高度肯定扎帕罗夫总统为巩固传统友谊和睦邻关系所作出的贡献。

扎帕罗夫总统感谢哈方的热情接待。

-哈萨克斯坦是我们的近邻，是兄弟般的国家，也是主要贸易伙伴之一，是吉尔吉斯斯坦对外政策的优先方向。两国之间没有任何政治和地缘分歧。从我担任总统的第一天起，您就一直在国际组织和涉及吉哈两国关系的问题上给予我持续的支持。我们愿意尽力帮助兄弟般的哈萨克人民消除洪灾后果。我们的国家联系着悠久的友谊、兄弟情谊、睦邻关系、共同的文化精神宗教加之。我相信，双方的相互合作和战略伙伴关系将得到进一步的加强。-扎帕罗夫总统说。

双方讨论了加强政治、交通物流、过境运输、能源合作等问题。此外，还讨论了地区和国际人点问题。

【编译：阿遥】