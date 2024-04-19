哈吉两国举行知识分子和文化界人士论坛

林在讲话中回顾了哈萨克-吉尔吉斯人民深厚历史渊源，谈起了两个兄弟民族手足情深的故事。

-今天的重要论坛是在吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫对我国进行正式访问期间举行的。吉尔吉斯共和国由多位长者、学者、诗人和作家组成的代表团也抵达了哈萨克斯坦。-卡林说。

卡林指出，当哈萨克斯坦遭遇融雪洪灾，吉尔吉斯斯坦第一时间提供援助，再次表明了两国关系发展水平。

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-当对方遇到困难时，哈萨克人和吉尔吉斯人总是相互帮助、相互支持，共度难关。即使在最近的两起事件中，我们也再次看到了这一点。今年年初，在比什凯克发生紧急情况时，哈萨克斯坦是第一个伸出援手的国家。当我们国家发生自然灾害时，吉尔吉斯斯坦是第一个派遣人道主义援助的国家。我们感谢你们伸出援手。这是兄弟情谊和团结的体现。最重要的是，哈吉两国在所有问题上都存在共识。两国政治经济关系持续高速发展，文化人文交流交往始终处于高位。我们相信这种合作必将会得到进一步的加强。-他说。

卡林还补充说，该论坛为两国知识分子和文化界人士直接交流提供了独特机会，并为文学、艺术和其他跨文化交流领域支持现代、需求旺盛的项目提供了平台。

论坛讨论了创造潜力开发、文艺的继承性、精神文化遗产保护等热点议题。与会者还讨论了文艺界全新倡议和最具前景的合作意向。

【编译：阿遥】