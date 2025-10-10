17:44, 10 10月 2025 | GMT +5
哈俄两国总统在杜尚别举行会晤
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日在杜尚别会见俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京。
托卡耶夫总统表示，哈方高度重视即将对俄罗斯进行的访问。
- 应您的邀请，也就是两周后，11月12日，我将访问俄罗斯。我们对此高度重视。我相信，这次访问将为我们两国战略伙伴关系和同盟关系注入新的动力。哈萨克斯坦和俄罗斯之间有着真正的永久同盟、战略伙伴关系和友好关系。各项指标令人鼓舞。在我访问俄罗斯之前，两国贸易额就已达到高水平。去年，双边贸易额达到280亿美元。-托卡耶夫说。
国家元首指出，俄罗斯是哈萨克斯坦最大投资国之一。
- 俄罗斯是我们经济的主要投资者之一。多年来，俄罗斯企业在哈萨克斯坦的投资超过260亿美元。仅去年一年，就有40亿美元的投资流入我国。许多大型项目正在实施中。仅列举114个项目，总价值约220亿美元就足以说明这一点。我们将继续朝着这个方向努力。-他说。
普京表示，俄方高度重视与哈萨克斯坦之间的关系。
- 我们高度重视与哈萨克斯坦的合作关系。两国关系性质独特。这不仅源于我们的友谊。众所周知，哈萨克斯坦和俄罗斯是后苏联地区一体化进程的先行者。我们共同关注的双边问题很多。就我而言，我要感谢您为哈俄关系发展做出的贡献。我相信，这种双边会晤将有利于我们合作的发展。-他说。
据此前报道，哈萨克斯坦总统出席了在杜尚别举行的独立国家联合体（独联体）国家元首理事会会议，并发表了讲话。
【编译：小穆】