哈韩两国教育合作再添新篇章 双方就高校合作展开深入交流

会谈中，双方围绕哈韩两国的教育合作、科研经验分享以及韩国高校在哈萨克斯坦设立分校的议题展开了深入讨论。

吴硕焕回顾了两国在教育领域多年来的紧密合作与积极交流，强调许多哈萨克斯坦的优秀学子选择赴韩国深造，为两国的友谊与合作注入了新的活力。他表达了对进一步深化合作的期待，希望此次会谈能够成为推动两国教育体系共同发展的新起点。

努尔别克部长则强调了哈韩两国在教育领域建立战略伙伴关系的重要性，并详细介绍了哈萨克斯坦在高等教育领域的成就。他特别提到了阔尔库特阿塔克孜勒奥尔达国立大学的历史与特色，这所大学是在1937年远东朝鲜师范学院的基础上建立的，具有深厚的学术底蕴和国际视野。

-哈萨克斯坦总统托卡耶夫对在境内开设海外高校分校持支持态度。2023年，已有8所海外知名大学在哈萨克斯坦设立分校，其中包括首尔国立科技大学人工智能与信息学院分校，该分校设在阔尔库特阿塔大学。为继续这一实践，我建议在哈萨克斯坦开设首尔科技大学分校。-努尔别克说。

吴硕焕对此建议表示热烈支持，并承诺韩国教育部将积极协助韩国高校在哈萨克斯坦设立分校的事宜，同时推动双方在教育科研领域的更多合作与交流。

【编译：阿遥】