哈土两国合作推出“突厥斯坦——突厥世界精神之都”系列纪录片

据哈萨克斯坦文化和信息部新闻处消息，此次访问旨在广泛宣传哈萨克斯坦的旅游潜力，并向国际观众展示突厥斯坦作为突厥世界精神之都的独特地位。

期间，电视台代表对突厥斯坦市的主要文化和历史遗迹进行了拍摄，制作了一系列专题报道，内容涵盖霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓、新行政与商业中心、旅游区及多处圣地。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

拍摄成果为五部纪录片式专题节目，系统呈现了突厥斯坦的历史与文化遗产。这些节目目前正在 TGRT Belgesel 频道黄金时段播出，并多次重播，为土耳其观众更深入了解哈萨克斯坦、认识突厥斯坦作为“精神首都”的象征意义提供了良好契机。

—突厥斯坦对于整个突厥世界而言，是一座具有深厚历史和精神意义的城市。能将这片圣地的文化与历史价值呈现给土耳其观众，对我们来说是莫大的荣幸。希望此次访问能进一步巩固两国间的文化纽带。-TGRT Belgesel 电视频道总编辑萨伊特·埃肯表示。

据悉，该项目有助于进一步拓展哈土两国人文交流与旅游合作。土耳其媒体的广泛关注，预计将对吸引更多土耳其游客前往哈萨克斯坦产生积极影响，并提升土耳其社会对哈萨克斯坦的整体认知度。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

据此前报道，11月4日，在英国首都伦敦，2025年英国伦敦世界旅游交易会开幕。此次展会汇聚了来自全球的3900家参展企业和超过3.8万名旅游业专业人士。今年，哈萨克斯坦国家代表团以阿拉木图为核心参展，向世界展示这座兼具丝路文化与现代活力的城市。展台设计以沉浸式视觉效果为特色，融合了草原传说与现代美学，展现出阿拉木图作为“丝绸之路与都市节奏交汇之地”的独特形象。

【编译：阿遥】