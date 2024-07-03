温网：哈萨克斯坦两名选手先后告捷 晋级第二轮

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦两名网球选手叶列娜·热巴金娜和尤利娅·普婷佐娃在温布尔登网球锦标赛首轮双双告捷，成功晋级下一轮。

首先，哈萨克斯坦排名第一、世界排名第4位的热巴金娜在首轮比赛中对阵世界排名第152位的罗马尼亚选手叶列娜·加布里埃拉·鲁塞。

尽管鲁塞一度以2:0领先，热巴金娜迅速调整，不仅追平比分，还以6:3赢下首盘。第二盘热巴金娜以一个破发开局，以6:1轻松拿下比赛。

整场比赛耗时一小时十分钟，热巴金娜打出3个ACE球，并在9个破发点中成功把握了5个。而鲁塞则打出2个ACE球，仅在2个破发点中把握了1个。

热巴金娜将在下一轮比赛中对阵世界排名第72位的德国选手劳拉·西格蒙德，后者在首轮比赛中以6:4, 6:1的比分击败了世界排名第184位的乌克兰选手卡特琳娜·拜因德尔。

同日，哈萨克斯坦排名第二、世界排名第35位的尤利娅·普婷佐娃也在比赛中表现出色。

她的对手是德国选手安吉莉克·克尔伯，这位曾三次夺得“大满贯”赛事冠军、世界排名曾高居第一的老将，目前世界排名第221位。

普婷佐娃在比赛开始阶段表现强势，以7:5的比分拿下首盘。第二盘，当比分来到4:3时，普婷佐娃再次完成破发，以6:3结束比赛。

整场比赛耗时一小时十七分钟，普婷佐娃打出2个ACE球，并在5个破发点中成功把握了3个。而克尔伯仅在4个破发点中把握住了1个。

普婷佐娃将在下一轮比赛中对阵世界排名第36位的捷克选手卡特琳娜·西尼亚科娃或世界排名第164位的加拿大选手玛丽娜·斯塔库希奇。

去年，普婷佐娃在温网首轮中即遭淘汰。

【编译：达娜】