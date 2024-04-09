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    21:23, 09 四月 2024 | GMT +6

    两名哈萨克斯坦军人在刚果执行维和任务

    两名哈萨克斯坦军人在刚果执行维和任务
    Фото: 国防部

    哈萨克国际通讯社讯）两名来自哈萨克斯坦武装力量的军人：阿勒腾别克·扎尔穆哈诺夫中校和巴特尔·图亚科夫少校，自去年以来一直在刚果民主共和国执行联合国框架下的维和任务。

    据哈萨克斯坦国防部消息，阿勒腾别克·扎尔穆哈诺夫中校是联合国维和任务中心区——基瓦尼亚定居点的军事观察组指挥官，负责确保该联合国军事观察员团队的安全和有效工作。

    作为指挥官，阿勒腾别克·扎尔穆哈诺夫中校除对日常训练进行指导外，还承担着监控车辆、设备和仓库并验证它们是否已获得使用授权等重要的职责。

    在他指挥下的联合国维和部队成员来自巴基斯坦、约旦、乌拉圭、印度、突尼斯、尼泊尔、南非和加纳等国家。

    而巴特尔·图亚科夫少校则于去年十月抵达刚果的基昌加，参加位于当地的联合国维和任务。

    作为联合国维和部队的军官，巴特尔·图亚科夫少校与联合国维和部队的其他军人一起执行巡逻任务，为当地的儿童、妇女和老年人等最脆弱的群体提供保护。

    联合国刚果民主共和国稳定特派团是根据联合国安理会于1999年决定设立的，旨在监督第二次刚果战争结束后的和平进程。

    包括哈萨克斯坦在内，共有49个国家的军人参加了在刚果的维和任务。截至2024年，联合国驻刚果维和部队人数超过1.2万人。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    国防部 军事 联合国
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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