两年签署超90项协议：哈萨克斯坦与中国合作涵盖哪些领域

2024年7月，中国国家主席习近平应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫邀请，对哈进行国事访问。

会谈后，双方签署了联合声明，并就贸易、技术经济合作、交通、基础设施与工程建设、能源、工业、农业及教育等领域，签署了30多份党际、国家间、部门间及商业文件。

今年，习近平再次访问哈萨克斯坦期间，举办了“中国-中亚”第二届产业投资合作论坛，哈中企业共签署58份协议，总额超过240亿美元。

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总体来看，这些文件涉及以下领域：

国家政治关系

- 哈萨克斯坦总统托卡耶夫与习近平签署的联合声明；

- “阿玛纳特（AMANAT）”党与中国共产党之间的交流与合作备忘录；

- 哈萨克斯坦政府与中国政府关于投资促进与相互保护的协议。

贸易、经济与金融

- 哈中政府间贸易经济合作路线图；

- 技术经济合作协议；

- 贸易和一体化部与中国海关总署关于商品监管与安全的合作备忘录；

- 贸易和一体化部与中国国家市场监管总局关于认证合作的备忘录；

- “Kazakh Invest”与中方家具及建材协会关于在哈建设产业园的备忘录；

- 哈萨克斯坦发展银行与中国开发银行1亿美元信贷额度协议；

- SM Minerals与CNMCL的股权转让协议。

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基础设施与交通

- 哈交通部与中国国家发展改革委关于跨境铁路扩建的备忘录；

- 哈交通部与中国交通部关于创新技术与国际货运许可的合作备忘录；

- 哈交通部与中国商务部关于基础设施建设的合作备忘录；

- 关于跨里海运输路线的合作机制备忘录；

- “Samruk-Kazyna”与中港工程公司关于基础设施与能源合作的备忘录；

- 哈交通部、“Alatau Middle Corridor”与China CAMC关于物流产业超级枢纽的合作备忘录；

- 阿斯塔纳市政府与中国铁建亚洲-欧洲公司关于LRT一期项目的合作备忘录（投资6000万美元）；

- 阿斯塔纳市政府与江苏苏河控股集团关于多功能酒店及展馆项目的初步协议（投资6000万美元）；

- 突厥斯坦州与中国企业关于跨境贸易中心的合作备忘录（投资1.6亿美元）；

- 奇姆肯特市与中国企业关于基础设施项目的合作备忘录；

- 克孜勒奥尔达州与“Su Agro Solutions”关于自动化灌溉设备工厂的备忘录（投资500万美元）；

- 克孜勒奥尔达州与KCT Energy关于硅酸钙板工厂的备忘录（投资600万美元）；

- 阿克托别州与Zhongbo Group的7亿美元投资项目备忘录；

- 哈交通部与CITIC Construction关于“中-西”基础设施项目的备忘录（投资27.8亿美元）；

- “KTZ”与CRRC Dalian公司关于机车生产维修中心的协议；

- “KTZ”与CRRC Ziyang公司关于机车采购及服务中心协议；

- “KTZ Express”与YXE Trading关于合作的备忘录；

- 阿拉木图州与YTOExpress关于Skyhub Almaty物流枢纽的备忘录（投资1亿美元）；

- 阿拉木图州与中国建筑工程公司关于“Qairat”产业区的扩建备忘录（投资10亿美元）。

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农业

- 哈农业部与中国海关总署关于活牛出口的兽医协议；

- 农业部与“Shengtai Biotech”关于 Jambyl州玉米深加工项目的投资协议（8亿美元）；

- 阿克莫拉州与Dalian Hesheng Holdings关于谷物深加工的初步协议（6.5亿美元）；

- 突厥斯坦州与Jinxin公司关于油料产业园的备忘录（1.407亿美元）；

- 克孜勒奥尔达州与Aladdin Holdings关于现代温室项目的协议；

- 外交部投资委员会与Xinjiang Lihua Group关于棉纺全产业链项目的投资协议；

- 克孜勒奥尔达州与Huide Engineering关于农业机械工厂的备忘录（1000万美元）；

- 农业部与CITIC Construction关于 Kostanay州小麦深加工工厂的备忘录（11亿美元）；

- 外交部投资委员会与Onelee Food Technology关于洋葱脱水及蔬菜深加工工厂的协议；

- 阿拉木图州与AGRIFARM及Human Capital关于高科技农业园的备忘录（2.9亿美元）；

- “Gold Tay”与FAMSUN关于巴甫洛达尔州州油料提取厂的协议（4000万美元）。

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能源与自然资源

- 能源部与中国CNPC关于深化能源项目的协议；

- “Kazakh Invest”与“BEES ENERGY”关于可再生能源及“绿色氢”合作的备忘录；

- 能源部、阿克托别州政府、“KazMunayGas”与中国CNPC关于尿素项目的协议（1.25亿美元）；

- 能源部、“KazMunayGas”与中国CNPC关于“PetroKazakhstan Oil Products”扩建项目的协议（5.8亿美元）；

- “QazaqGaz”与中国CNPC关于“Northern 1”项目的开发协议；

- “KazMunayGas”与中国CITIC Group关于油气战略合作的协议；

- “QazaqGaz”与Shandong Energy Group关于煤化工工厂的协议（2亿美元）；

- “Oriktau Operating”与“SNPS-Aktobemunaygaz”关于“Oriktau”项目的合作协议（1.38亿美元）；

- “Samruk-Energo”与中国水电国际公司关于水电蓄能站的合作协议；

- 阿拉木图州与TBEA公司关于太阳能及热电项目的备忘录（3.7亿美元）；

- 阿拉木图州与中国Yili Chuanning公司关于氨基酸工厂的备忘录（3.5亿美元）；

- 阿拉木图州与“Arna-Market”关于太阳能储能项目的备忘录（1亿美元）；

- 阿拉木图州与Shandong REETECH公司关于1170兆瓦光伏项目的备忘录（6亿美元）；

- 工业和建设部与中国商务部关于清洁能源矿产合作的备忘录；

- 地质科学研究院与中国“KoJaN”公司关于矿产勘探的协议；

- 地质科学研究院与中国相关机构关于跨境矿带研究的协议。

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科学与教育

- 科学与高等教育部与中国教育部关于中文教学的协议；

- 欧亚大学与天津职业学院关于“Luban”工作室的备忘录；

- 数字发展部与中国国家航天局关于国际月球站合作的备忘录；

- 国家科学院与深圳大学关于联合实验室的协议；

- “KazNARU”与中国农业大学及Dayu公司关于干旱区利用的实验室协议；

- “KazNARU”与兰州大学关于智能农业中心的合作协议；

- 哈萨克国立大学与中国西北工业大学关于微卫星研究的协议；

- 多家哈萨克斯坦大学与中国西北农林科技大学关于农业科学中心的协议；

- 关于质量检测实验室设备的协议；

- 科学和高等教育部与中国Qingdao Shangheshi公司关于Konaev市校园的备忘录（30,000学生，100公顷）；

- 塞梅大学与Xi’an Jiaotong University关于“带一路”实验室的协议（1000万美元）；

- ALT大学与Shanghai SUS公司关于联合实验室的备忘录（300万美元）；

- 欧亚大学与“Kazpost”及YTO Express关于物流战略的协议；

- 水电大学与中国北方水电大学关于水资源研究的实验室协议（30万美元）；

- 哈萨克国立大学与Jiangsu Huibo公司关于数字智能实验室的协议（39万美元）；

- 哈萨克国立大学与TusHoldings关于Farabi HUB孵化器的协议（20万美元）；

- Satbayev University与中国长安汽车公司关于培训中心的备忘录（10万美元）；

- Satbayev University与中国奇瑞汽车公司关于第二培训中心的备忘录（10万美元）；

- 民航学院与中国民航大学关于航空科技中心的协议（10万美元）；

- ALT大学与乌鲁木齐职业大学关于双学位项目的协议（年投资8万美元）。

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技术

- 数字发展部与中国工业与信息化部合作备忘录；

- 数字发展部与中国国际发展署关于高技术项目的合作备忘录；

- 国家银行与中国央行关于数字货币的合作备忘录；

- 统计局与中国国家统计局关于统计合作的备忘录；

- “Samruk-Kazyna”与中国华为关于数字化与电信的备忘录；

- 阿斯塔纳市政府与中国华为关于10G网络的试点协议；

- 哈萨克国立大学与中国西北工业大学关于卫星站的备忘录（30万美元）；

- ALATAYALTYN与UnionTech关于合资企业的协议；

- ALATAYALTYN与中国CWTO关于数字平台的协议。

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媒体与人文合作

- 文化和信息部与中国国家广播电视总局合作备忘录；

- 总统电视广播综合体与中央广播电视总台的合作备忘录；

- 文化和信息部与中央广播电视总台合作备忘录；

- 旅游与体育部与中央广播电视总台合作备忘录；

- 总统电视广播综合体与《人民日报》合作备忘录；

- “阿斯塔纳”国际金融中心与中国中央电视台合作备忘录。

【编译：木合塔尔·木拉提】