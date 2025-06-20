每两辆汽车中就有一辆是贷款购入——哈萨克斯坦第一季度汽车贷款市场持续增长

今年一季度，全国共发放汽车贷款21.3万笔，总金额达4830亿坚戈，数量同比增长36%，贷款总额同比增长22%。由于汽车贷款增速超过整体零售信贷（3个月增长9%），该业务在全部零售信贷中的占比由去年同期的10.2%提升至12.7%，成为推动零售信贷增长的重要动力。

更多中等额度贷款，更偏向实用车型

一季度汽车贷款的平均金额为640万坚戈，同比增长2%，与同期全国汽车价格约4%的涨幅基本持平。贷款金额结构中，处于300万至1000万坚戈之间的中等额度贷款占比上升至75.2%，而2024年同期为66.4%。这反映出消费者更倾向于选择中低价位车型，同时也表明在车价温和上涨的背景下，实用型汽车受到青睐。

伴随汽车经销商竞争加剧、优惠产品增多，贷款利率条件持续改善：一季度平均贷款利率降至14.8%，明显低于哈萨克斯坦国家银行的基准利率，也低于整体居民贷款利率水平。

尽管市场热度上升，贷款审批仍较为严格。一季度汽车贷款的审批率从去年同期的18.5%下降至15.7%，显著低于零售信贷整体的26.6%。分析认为，这体现出银行在当前货币政策紧缩和零售利润征税政策尚未明朗的背景下，继续采取更为保守的风控策略。

信贷质量稳定，汽车贷款成零售金融“主力军”

报告指出，尽管审批标准更严，但汽车贷款资产质量保持稳定，目前逾期率为3.2%，优于整体零售信贷市场。其主要原因在于：汽车贷款通常有实物抵押（即所购车辆），且车辆可以用于营利性活动，如出租车、快递和运输服务等，具有一定的资产回收和变现能力。

另一方面，汽车贷款月供在居民收入中的占比由去年的27.7%降至24.2%，主要受居民工资增幅快于月供平均额度所致。

一季度汽车注册数量出现季节性下降，但贷款购车的占比持续上升。数据显示，今年前3个月，贷款购车占全部汽车注册量的比例已达52.7%，较去年同期提高了逾10个百分点（去年为42.6%）。

与此同时，本地汽车产量有所放缓，仅完成3.23万辆的产能（去年第四季度为5.43万辆），使得国产汽车在注册总量中的占比由此前的10%降至8%。

第二季度或将延续高热度，信贷条件成为关键因素

分析认为，尽管信贷审批趋严，但预计第二季度市场热度仍将持续，主要受到利率继续下调预期和金融产品种类扩展等利好因素推动。此外，车企与银行合作的专项融资计划越来越多，给予消费者更灵活的购车金融支持，也有助于维持汽车贷款市场的活跃度。

值得一提的是，汽车贷款的“客户画像”正在发生变化——选择贷款金额在300万至1000万坚戈之间的消费者越来越多。这不仅与车辆价格温和上涨有关，也表明大多数购车者更倾向于购买价格适中的车型，尤其在面对丰富多样的促销产品和合作融资方案时，更具吸引力和实用性。

报告总结称，在无抵押消费贷增长放缓的背景下，汽车贷款预计将继续成为推动零售贷款市场扩张的主要力量，特别是在金融政策有所放宽、车市竞争日益激烈的当下，具有显著的市场潜力。

【编译：达娜】