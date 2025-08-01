两位博主在阿斯塔纳进行实测：跑网约车，什么车型更赚钱？

两种车型、两种服务等级

在此次实验中，卡尔梅诺夫驾驶一辆车龄13年的Hyundai Accent，这辆配备1.6升发动机的前驱轿车虽然年限较长，但车况良好，油耗大约为每百公里10升。

阿利莫夫则驾驶一辆2020年款Toyota Camry，搭载2.5升发动机，油耗为每百公里12.3升。这辆配备真皮座椅与电动调节系统的日系轿车可运营“舒适+”等级的网约车服务。

早高峰时段同步出车

两位博主选择在阿斯塔纳早高峰出车，该时段通常是打车需求最旺盛的时间。两人同时重置了车辆里程表，并开始在平台上线，记录行驶距离、订单数量与实际收入。

卡尔梅诺夫共完成12个订单，行驶里程80公里，期间遇到包括订单取消、加油和照片审核等小障碍，导致耽误约20分钟。

阿利莫夫则完成7笔订单，总行程为77公里。虽然订单量较少，但凭借“舒适+”服务等级，每单收入更高，同样也因平台要求进行照片审核而耗费部分时间。

收入与成本的对比

经过4小时的运营，卡尔梅诺夫驾驶的Hyundai Accent共获得收入11,200坚戈，燃油成本约为1,700坚戈；阿利莫夫的Toyota Camry则收入14,600坚戈，燃油开支为约2,500坚戈。

虽然Camry在燃油及维护上的支出更高，但高等级的服务使其收入仍高出3,400坚戈。

长时间运营效果或更明显

博主们指出，在短时段运营下，两者收入差距并不显著，但若延长至完整工作日（8至12小时），“舒适+”等级的车型在收益方面的优势将更加明显。

此外，“经济型”服务虽然能完成更多订单，但受限于低价策略，整体收益增长较为缓慢。相反，虽订单量少，但客单价高的“舒适+”车型更有潜力提高收入效率。

【编译：达娜】