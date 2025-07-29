总理部署劳动市场重点工作 聚焦提升技能型岗位与青年稳定就业

总理指出，国家元首已为2030年前的就业工作设定了明确目标——实现330万人就业，其中包括230万名青年。为落实这一任务，当前正在对全国劳动市场进行结构性转型，部分传统职业逐步退出历史舞台，取而代之的是适应现代经济发展要求的新兴职业。

在此背景下，别克帖诺夫强调，应高度重视提升技能型岗位和劳动者的社会地位，使其与当前产业需求和技术标准相契合。他表示，目前全国范围内正陆续启动一批大型物流和能源项目，同时各行业也在积极推动数字化转型。这些系统性举措将为劳动力市场带来更多高质量、可持续的就业机会。

为实现就业工作的系统化管理与评估，政府开发并上线了“创新项目导航系统”，用于实时监测新增岗位数量、与劳动市场需求的匹配程度，以及用人单位招聘承诺的履行情况。然而，目前该系统覆盖范围主要限于大型投资项目。总理指出，有必要建立统一的国家级信息系统，全面跟踪各类在建项目涉及的岗位数量、技能要求、劳动条件、薪酬标准等数据，以实现对就业动态的精准管理。

同时，别克帖诺夫提出，要进一步强化外国与本地投资者在履行新增就业岗位承诺方面的责任机制，并严格执行“薪酬基金不得低于投资总额30%”的硬性规定，以切实保障劳动者权益。

总理还指出，当前部分新增岗位具有临时性质，难以形成长期就业效果。为提升就业稳定性，必须在现有规划中扩大稳定性就业岗位的比例，并将重点放在青年人才的长期就业安置上。相关任务已纳入《哈萨克斯坦劳动市场发展构想》之中，后续将依托中央政府、地方政府及私营企业的密切协作，分阶段、有重点地加以推进。

【编译：达娜】