哈兹别克：力争成为哈萨克斯坦首位2700分棋手

据哈萨克国际通讯社此前报道，哈兹别克·诺戈尔别克在印度甘地讷格尔举行的世界青年国际象棋锦标赛（U20）中勇夺冠军。本次比赛吸引了来自世界各地的123名选手参与，其中包括3位特级大师和28位国际大师。

这位哈萨克斯坦国际象棋国家队队员和哈萨克斯坦国际象棋联合会资助获得者在比赛中展现出高超的棋艺和敏锐的战术思维，多次上演精彩的逆转和绝杀，不仅摘得桂冠，还获得了世界杯参赛资格。

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在新闻发布会上，哈萨克斯坦国际象棋联合会第一副主席达尔曼·萨德瓦卡索夫称赞诺戈尔别克的胜利是“哈萨克斯坦国际象棋运动发展史上的崭新一页”。

-今天我们看到了哈萨克斯坦国际象棋联合会支持项目的成果。鉴于这次胜利，对哈兹别克的支持力度将进一步加大。-他说。

诺戈尔别克的教练、哈萨克斯坦名誉教练耶尔詹·沙克诺夫表示，他对学生的进步感到非常欣慰。他相信哈兹别克未来会取得更大的成就。

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在发布会上，诺戈尔别克表达了自己的激动之情：

-受到国家元首的祝贺与祝福，我非常高兴。到现在我还难以抑制激动的心情。这是一个巨大的成果，我仍然不敢相信。这份荣誉属于全体哈萨克斯坦人。感谢所有国人的支持与厚爱。

诺戈尔别克还表示，他力争在世界杯上取得优异成绩，并将自己的等级分提升至2600以上。

-我想参加世界冠军候选人的角逐，成为哈萨克斯坦第一位等级分达到2700分的棋手。-他说。

【编译：阿遥】