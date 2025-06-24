总理出席内务部管理学院开幕式 强调建设服务型执法机关

哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在开幕式致辞中表示，新设立的管理学院是总统在加强公共安全、提高国家治理效率及更新干部队伍能力系统政策框架下迈出的重要一步。

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近年来，哈萨克斯坦采取了一系列具体措施，以应对当前的挑战。例如，成立了打击毒品犯罪委员会，设立了专门应对网络威胁和家庭暴力的部门，并加强了数字化基础设施和分析能力。

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- 管理学院的设立是总统提出的执法系统发展道路上的重要里程碑。我们的任务是通过加强干部队伍能力，引入新的法治模式。体制改革将推动执法机构向服务型模式发展。总统提出的优先方向是确保公民安全以及“法律与秩序”原则的落实。- 别克帖诺夫说。

根据总统指示启动的执法机构改革将有助于培养具有战略思维的管理者队伍，同时通过引入技术创新，拓展在全球数字化和人工智能广泛应用背景下的领导力和现代化工作方式的竞争力。

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在学院开幕期间，别克帖诺夫还参观了学院的基础设施以及执法机构使用的现代化技术，包括数字实验室、数字化解决方案教室、人工智能辅助的道路安全分析系统、配备集成雷达的远程巡逻车监控平台、机器人技术、“智能眼镜”等先进技术。内务部长叶尔詹·萨登诺夫向总理展示了跨部门高级学术课程学员的测试结果。

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管理学院的课程旨在提升管理能力并掌握现代化工作方法。每年，学院将培训超过100名管理岗位人员，并通过硕士和博士项目培养30名学员。目前，学院已开始培训来自内务部地区分局的首批学员。

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内务部管理学院开幕式吸引了总检察院、国家安全委员会、最高法院委员会、部委、地方政府领导、议会代表、内务部公共委员会成员、内务部系统内高校领导及教师、外国代表团、国际组织、学术及专家界以及私营部门代表参加。

【编译：木合塔尔·木拉提】