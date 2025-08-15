哈总理出席欧亚政府间理事会会议 强调深化经贸合作

会议重点讨论了巩固欧亚经济联盟成员国经济潜力、提升民众生活水平、发展相互贸易、消除联盟市场壁垒等议题。与会者还就经济贸易、交通物流、石油天然气与数字化，以及海关与证券交易、医疗与制药、劳务市场等领域的合作进行了交流。

别克帖诺夫在讲话中强调了发展合作的优先方向，特别是推动相互贸易和扩大对外经济联系的联合举措。会议还重点探讨了确保供应商平等参与政府采购的问题。

Фото: Үкімет

在交通与物流领域，与会者一致认为应开辟替代运输路线，并兼顾本地区所有国家的利益。其中，“图尔翁迪—赫拉特”铁路项目被认为是前景最为可观的路线之一，预计年运输能力可达1000万吨。

会议指出，要确保贸易流动稳定增长并实现多样化，必须扩大欧亚经济联盟与第三国及国际组织的合作。哈萨克斯坦方面主张深化与各类伙伴的互动。

Фото: Үкімет

与会者听取了关于建立天然气、石油、石油产品及其他商品共同市场的报告，并批准了发展证券交易的计划，认可了药品和医疗器械共同市场发展理念。这些措施旨在保障联盟框架内各国能够获得高质量、安全的产品。

Фото: Үкімет

此外，会议还就落实气候议程、推进交通走廊数字化、统一劳务市场资格标准等议题交换了意见。会议结束时，双方签署了10份文件。

下一届欧亚政府间理事会会议将于9月29日至30日在白俄罗斯明斯克举行。

据此前报道，8月14日，别克帖诺夫在乔尔蓬阿塔察看了“哈萨克斯坦”疗养院新楼施工现场，并听取了项目进展汇报。

【编译：阿遥】