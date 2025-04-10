比莉·简·金杯：哈萨克斯坦队力克澳大利亚提前锁定胜局

本场比赛中，哈萨克斯坦女单头号选手、世界排名第10位的叶烈娜·热巴金娜迎战世界排名第61位的澳大利亚选手金伯利·比雷尔。尽管首盘初段比雷尔以3:1领先，但热巴金娜随后连下五局，以6:3逆转取胜。

第二盘比雷尔再度开局占优，以5:1领先。然而，热巴金娜展现出顽强的斗志，将比分追平至5:5，并在抢七中以7:4锁定胜局。

整场比赛持续近一个半小时，热巴金娜打出7个ACE球，并成功化解8个破发点中的一半。比雷尔则打出2个ACE，并完成3次破发。

赛后热巴金娜表示：

-感谢尤利娅·普婷佐娃为本场胜利打下良好基础，感谢观众们的热情支持！我一直很喜欢来到澳大利亚比赛。这项赛事的独特之处在于其团队性质，哈萨克斯坦队今天全力以赴，我很高兴在第二盘落后的情况下扳回比分。

随着这场胜利，哈萨克斯坦队在小组赛中暂以2:0领先，提前锁定对阵澳大利亚队的胜利。至此，热巴金娜代表国家队出战的10场比赛中，赢得了其中的8场。

在接下来的双打比赛中，安娜·达尼丽娜将与尤利娅·普婷佐娃搭档，对阵斯托姆·亨特和艾伦·佩雷斯。

哈萨克斯坦队将在之后迎战D组对手哥伦比亚队。如获胜，将顺利晋级比莉·简·金杯团体赛世界总决赛阶段。

【编译：木合塔尔·木拉提】