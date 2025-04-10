12:15, 10 四月 2025 | GMT +5
比莉·简·金杯：哈萨克斯坦队力克澳大利亚提前锁定胜局
（哈萨克国际通讯社讯）在澳大利亚布里斯班举行的比莉·简·金女子网球国家杯资格赛中，哈萨克斯坦女子网球队在与东道主澳大利亚队的第二场对决中再度取得胜利，提前以2:0的总比分锁定胜局。
本场比赛中，哈萨克斯坦女单头号选手、世界排名第10位的叶烈娜·热巴金娜迎战世界排名第61位的澳大利亚选手金伯利·比雷尔。尽管首盘初段比雷尔以3:1领先，但热巴金娜随后连下五局，以6:3逆转取胜。
第二盘比雷尔再度开局占优，以5:1领先。然而，热巴金娜展现出顽强的斗志，将比分追平至5:5，并在抢七中以7:4锁定胜局。
整场比赛持续近一个半小时，热巴金娜打出7个ACE球，并成功化解8个破发点中的一半。比雷尔则打出2个ACE，并完成3次破发。
赛后热巴金娜表示：
-感谢尤利娅·普婷佐娃为本场胜利打下良好基础，感谢观众们的热情支持！我一直很喜欢来到澳大利亚比赛。这项赛事的独特之处在于其团队性质，哈萨克斯坦队今天全力以赴，我很高兴在第二盘落后的情况下扳回比分。
随着这场胜利，哈萨克斯坦队在小组赛中暂以2:0领先，提前锁定对阵澳大利亚队的胜利。至此，热巴金娜代表国家队出战的10场比赛中，赢得了其中的8场。
在接下来的双打比赛中，安娜·达尼丽娜将与尤利娅·普婷佐娃搭档，对阵斯托姆·亨特和艾伦·佩雷斯。
哈萨克斯坦队将在之后迎战D组对手哥伦比亚队。如获胜，将顺利晋级比莉·简·金杯团体赛世界总决赛阶段。
【编译：木合塔尔·木拉提】