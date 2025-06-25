总理：总统“清洁的哈萨克斯坦”倡议推动生态文化与爱国精神

总理强调，该倡议旨在提升生态文化，培养对自然和祖国的热爱，已成为全国性的社会运动和文化不可分割的一部分。

- 民众积极参与解决生态问题，保护自然财富。在教育机构中，通过‘诚实公民’计划开展生态教育，家长与教师也广泛参与。生态文化应融入哈萨克斯坦社会的日常生活。清洁不是在清理后的地方，而是在不乱扔垃圾的地方。我们需铭记这一简单原则，像发达国家一样将其常态化。我们是自然的一部分，必须像保护眼珠一样守护它，并唤醒年轻一代的环保意识。- 别克帖诺夫说。

他进一步指出，“清洁的哈萨克斯坦”不仅关乎环境保护，还通过培养内在文化和正确生活方式，倡导精神与行为的纯净。倡议强调尊重他人、传统文化、社会责任和勤劳精神。

别克帖诺夫指示政府机构强化倡议的精神与道德内涵，推广敬老爱幼、保护文化遗产、弘扬家庭价值观等理念，通过活动、户外健身、圆桌会议和快闪活动等形式，营造纪律、健康生活方式、生态文化和精神发展的积极氛围。

生态教育与新举措

为培养下一代生态意识，教育部和科学与高等教育部被要求积极动员社会和组织参与。别克帖诺夫强调，需通过“诚实公民”计划融入家庭价值观、正确行为、文化遗产保护和爱国精神。

此外，总理指示旅游部与地方行政机构合作，制定全国统一的大众体育活动日历，并编制包含地点、旅游景点等信息的生态旅游地图。文化部需在一个月内与相关部门提出具体建议，推广生态与精神文化教育。同时，政府将更新“清洁的哈萨克斯坦”生态文化发展理念。

加强信息宣传与生态旅游

会议强调，需在国家和地区层面加强“清洁的哈萨克斯坦”倡议的宣传，通过榜样和有社会意义的活动，持续推动生态文化发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】