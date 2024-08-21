乌里宾冶金厂：核燃料组件的幕后生产（组图）

乌里宾冶金厂成立于1949年10月，是全球知名的铀、铍、钽和铌产品供应商，服务于核能、电子、冶金等多个领域。自1997年起，乌里宾冶金厂归属哈萨克斯坦国家原子能工业公司（Kazatomprom），承担着在核工业领域为哈萨克斯坦服务和维护国家利益的职责。

目前，乌里宾冶金厂与中国广核集团子公司核铀业（CGNPC-URC）合作，成立了乌尔巴核燃料组件厂（ULBA-FA），其中，哈方持有该厂51%的股份，而中方持有49%的股份。该工厂年产能力可达200吨低浓铀，约合440套核燃料组件。预计到2024年，工厂将达到满负荷生产。厂内设备来自法国、德国、美国、中国和哈萨克斯坦。

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

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核燃料组件的生产需要使用天然铀，哈萨克斯坦丰富的铀资源为此提供了充足的原材料。天然铀首先会被送往俄罗斯进行转化和浓缩，得到的低浓铀再运回乌尔巴冶金厂用于生产核燃料片。

该工厂生产的核燃料组件主要出口至中国的核电站。自2022年以来，已向中国交付了八批次共计240吨低浓铀燃料。这些燃料组件被用于中国的阳江核电站和防城港核电站。

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为了确保产品的高质量，工厂的生产过程极为严格。从原材料铀粉到最终的燃料片，整个流程包括了成型、烧结、磨削以及表面质量检测。整个生产周期约为12天。

生产的燃料片最终被装入核燃料组件中，组件的生产过程同样严格，包括组装、焊接、检测等环节，确保产品达到国际标准。成品将通过铁路运输出口至中国，并由国际原子能机构（IAEA）定期派员监督。

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值得一提的是，乌尔巴冶金厂不仅是生产燃料的基地，还存有90吨的六氟化铀，归国际原子能机构（IAEA）管理，作为紧急供应的储备。储备库于2019年12月建立，目前储备中的铀尚未被使用。

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【编译：达娜】