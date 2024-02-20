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    11:47, 20 二月 2024 | GMT +6

    总理：舒适的学校应建设在有需要的地区

    мектеп
    Фото: Aqorda

    哈萨克国际通讯社讯）在今日召开的政府例行工作会议上，总理沃勒扎斯·别克帖诺夫指出了《舒适的校园》国家项目的重要性。

    他表示，根据国家元首的指示实施的《舒适的校园》国家项目具有重要意义，项目的实施应解决三班制学校和危楼学校问题。

    -所有新学校都应该建设在急需新学校的地区。此外，舒适的学校应该成为名副其实的校园舒适、教育水平高的，安全和优质的教育环境。-他说。

    别克帖诺夫表示，这些学校应从一开始就配备数字监控设备，并与警方紧急控制中心相连接。此外，应接入高速互联网，使得学校能够使用新的交互式教学方法。

    他指出，国家项目的实施过程中有一定的不足。国家元首对地皮分配和项目文件的准备进度提出了特别批评。在这方面，他指示在短时间内解决所有问题。

    -购买建筑材料、设备和学校专用家具方面，要尽可能的选择国内生产商。总的来说，必须动用所有力量来完成国家元首建设新形式学校的任务。-他说。

    此外，总理指出了提前组建师资队伍的重要性，以在新学校的建设完成后及时开展教学工作。

    -我们将在6月对国家项目的实施进展进行再一次审查，如果工作中的不足没有得到弥补，将对相关责任人采取非常严厉的措施。-他说。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 教育 政府
    Айбота Айдын
    编译
    Айбота Айдын
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