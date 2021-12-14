哈萨克斯坦正在就卫星Light的供应进行协商

哈通社/努尔苏丹/12月14日 – 哈萨克斯坦正在就2019冠状病毒疫苗卫星Light （Sputnik Light）的供应问题与俄罗斯方面进行协商。

哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔在14日的政府会议结束后接受记者采访时表示，卫星Light （Sputnik Light）将会很快运抵国内，并在抵达后即刻投入到新冠疫苗加强针接种工作当中。

«双方已经达成了协议，目前正在就供应方面的细节问题进行协商。我们考虑或者在哈国建立生产线进行自产，要么直接购买使用，哪一种方式最合适就选择哪一种。»他说。

根据卫生部长的介绍，目前哈国接种国产QazVac疫苗和卫星V疫苗的人数已经达到了880万人以上，其中830万人完成了全部两针接种。此外，还有1.36万人进行了加强针的接种。

卫星Light疫苗由俄罗斯加马列亚流行病学和微生物学国家研究中心根据卫星V疫苗的重组人腺病毒血清型26（rAd26）平台研发，属于单剂疫苗，已在超过15个国家获得批准，在另外30个国家正在进行注册程序。

这种疫苗由俄罗斯主权财富基金在超过10个国家的国际合作伙伴生产，包括印度、中国、韩国、越南、墨西哥、阿根廷、塞尔维亚、土耳其等，包括全球最大的疫苗生产商—印度血清研究所。许多国家的疫苗真实接种数据已经证明了«Sputnik Light»的安全和高效。其中，阿根廷布宜诺斯艾利斯卫生部门证实，«Sputnik Light»疫苗在老年人中的有效性为78.6%至83.7%。

【编译：木合塔尔·木拉提】